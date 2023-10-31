ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (615-й день) | ВСУ: Россияне безуспешно пытаются атаковать на шести направлениях
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
По информации из утренней сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В общей сложности российские войска нанесли 7 ракетных и 90 авиационных ударов, совершили 82 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook. Авиаудары совершены в более чем 30 населенных пунктах Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. „Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа „Shahed-136/131“ и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника“, указывается далее.
Россияне пытались атаковать на шести направлениях, но успеха не имели, сообщил украинский Генштаб. В частности, на Бахмутском направлении они осуществили попытку восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, их три атаки были отражены. „Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах“, - отмечается в сводке. Кроме того, по этим данным, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
Утром были сообщения об обстрелах Белгородской и Брянской областей. В Белгородской области в течение суток были обстреляны шесть районов и городских округов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков Всего, по его словам, под ударом оказались более 10 населенных пунктов. губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Алейниково Стародубского муниципального округа. Жертв нет.
Российские силы уменьшили число атак по Украине с применением ракет морского базирования „Калибр“ и воздушного базирования Х-101, заявила в эфире украинского телемарафона спикер Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк. „Это означает, что производство ракет продолжается, следовательно, происходит определенное накопление“, - отметила она. По словам Гуменюк, в настоящее время россияне делают упор на нанесение точечных ракетных ударов, в том числе с применением баллистики, что свидетельствует об их попытках держать население соседней страны в напряжении для дальнейших массированных ракетных ударов. Гуменюк назвала вероятными новые массированные удары РФ по энергетической инфраструктуры Украины с наступлением холодов.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон предоставит больше военной помощи Украине и объединит союзников, чтобы дать Киеву все необходимое для победы. „Путин возлагает надежды на то, что мир забудет о неотложной необходимости оказывать поддержку Украине. Великобритания никогда не позволит этому случиться!“ - написал он в соцсети Х.
ФСБ РФ заявила о задержании подозреваемого в причастности к покушению на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, поддерживающего вторжение РФ в Украину и „неопровержимых доказательствах причастности украинских спецслужб“. Житель Ялты в аннексированном Россией Крыму являлся координатором покушения, утверждает российская спецслужба. Якобы по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) он организовал слежку за Царевым и „оборудовал тайник со средствами поражения“, передает РИА „Новости“ со ссылкой на ФСБ. В сообщении утверждается, что подозреваемый дал признательные показания, а розыск исполнителя покушения продолжается. Кроме того, российские информагентства со ссылкой на ФСБ сообщают, что состояние раненного в ночь на 27 октября Царева удовлетворительное, угрозы для жизни нет. О характере полученных ранений и обстоятельствах покушения не сообщается.
Европейская комиссия выделит Украине 335 млн евро на восстановление инфраструктуры, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, речь идет о финансировании программы „Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ“. Эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики, помощь бизнесу, антикоррупционные меры, защиту окружающей среды и цифровизацию. „Спасибо европейским союзникам за то, что они всегда рядом“, - заявил Шмыгаль.
Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций в отношении России из-за вторжения в Украину может ввести торговые ограничения на 5,3 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Экспортные ограничения могут ввести на сварочные аппараты, химикаты и технологии, применяемые в военных целях. Также возможен запрет на лицензирование ПО и ограничения на импорт металлов и алюминиевых изделий. В санкционные списки, как ожидается, внесут более 100 физлиц и 40 юрлиц.
Ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября, жертвами которого стали 59 человек, нанесли, судя по всему, российские войска. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на основании расследования, проведенного ею же. Доклад миссии опубликовало на своем интернет-сайте Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Авторы документа подчеркивают, что все погибшие - 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик - были мирными жителями и что во время атаки ни в кафе, ни рядом с ним не было каких-либо признаков присутствия военнослужащих или любых иных легитимных военных целей.
Вечером украинские и российские СМИ сообщили о сильном пожаре в оккупированном Донецке. На видеокадрах, распространяемых в соцсетях, видны охваченные огнем цистерны. Украинские Telegram-каналы утверждают, что горят российские составы с топливом. В свою очередь прокремлевский канал Mash сообщает о „прилете снаряда“, не уточняя, по какому объекту был нанесен удар.
Освобожденный в прошлом году Херсон и его окрестности за сутки 19 раз подвергался обстрелам со стороны российской армии, утверждает глава городской военной администрации Роман Мрочко. По его данным, российские военные использовали 64 снаряда. Погиб один человек, девять получили ранения различной степени тяжести. Вечером Мрочко сообщил о новом обстреле: „взрывы раздались в прибрежных районах города“. Вечером также спасатели сообщили о тои, что один человек погиб в Херсонской области - снаряд попал в машину, которая двигалась по дороге в Херсон. Водитель погиб на месте, автомобиль загорелся. Спасатели ликвидировали пожар.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Вооруженные силы России в течение дня нанесли семь ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам. Российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив четыре баллистические ракеты, выпущенное из комплексом „Искандер-М“ и зенитные управляемые ракеты С-400 по гражданской инфраструктуре. Есть раненые среди мирного населения.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение дня состоялось 59 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки ВС РФ в районах населенных пунктогв Синьковка, Ивановка Харьковской области, Надежда Луганской области, Марьинка и Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области, а также безуспешно наступали в районе Южного Донецкой области.
На авдеевском направлении ФС РФ при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Силы обороны Украины отбили 15 атак на этом направлении.
На Запорожском направлении российские силы безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении и штурмовые действия на бахмутском направлении.
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российской армии, два по зенитно-ракетным комплексам противника и еще один — по пункту управления. Силы ПВО сбили два ударных дрона.
Подразделения ракетных войск поразили три радиолокационные станции, восемь артиллерийских средств, а также один район сосредоточения российской армии.
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