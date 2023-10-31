ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (615-й день) | ВСУ: Россияне безуспешно пытаются атаковать на шести направлениях

По информации из утренней сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В общей сложности российские войска нанесли 7 ракетных и 90 авиационных ударов, совершили 82 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook. Авиаудары совершены в более чем 30 населенных пунктах Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. „Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БпЛА типа „Shahed-136/131“ и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника“, указывается далее.

Россияне пытались атаковать на шести направлениях, но успеха не имели, сообщил украинский Генштаб. В частности, на Бахмутском направлении они осуществили попытку восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, их три атаки были отражены. „Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах“, - отмечается в сводке. Кроме того, по этим данным, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Утром были сообщения об обстрелах Белгородской и Брянской областей. В Белгородской области в течение суток были обстреляны шесть районов и городских округов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков Всего, по его словам, под ударом оказались более 10 населенных пунктов. губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Алейниково Стародубского муниципального округа. Жертв нет.