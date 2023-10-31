Скончался четырехкратный чемпион Эстонии по волейболу

Уроженец Таллинна Юри Сандер стал известным волейболистом еще в школьные годы, тренируясь у Раймунда Пунда, пишет Volley.ee. Он становился чемпионом Эстонии в 1951, 1952 и 1958 годах в составе таллиннского „Спартака“, а в 1957 году — в составе команды ТПИ.