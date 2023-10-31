31.10.2023, 19:52
Скончался четырехкратный чемпион Эстонии по волейболу
ФОТО: | Delfi Meedia
30 октября в возрасте 90 лет скончался Юри Сандер, бывший волейболист и заместитель председателя президиума Федерации волейбола Эстонии (ЭВФ).
Уроженец Таллинна Юри Сандер стал известным волейболистом еще в школьные годы, тренируясь у Раймунда Пунда, пишет Volley.ee. Он становился чемпионом Эстонии в 1951, 1952 и 1958 годах в составе таллиннского „Спартака“, а в 1957 году — в составе команды ТПИ.
В 1972–1984 годах Сандер был заместителем председателя президиума ЭВФ.
Эстонский волейбольный союз чтит память Юри Сандера и выражает соболезнования его семье.
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