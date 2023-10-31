Кая Каллас о критике Ансипа в ее адрес: „Ну, Ансип не поддержал ни одного из пришедших после него премьер-министров“(14)
Премьер-министр Кая Каллас в программе Vikerraadio „В студии премьер-министр“ намекнула, что Андрус Ансип раскритиковал ее из-за предстоящих выборов в Европарламент.
Каллас сообщила, что 30 сентября в Тарту состоялся совет партии, на котором присутствовал и Ансип.
„Он не задавал никаких вопросов ни публично перед всеми, ни напрямую мне во время перерыва на кофе“, - сказала Каллас.
Она подтвердила, что у Ансипа была возможность задавать вопросы, но он ею не воспользовался. „Почему он использует прессу? Вы прекрасно знаете, что приближаются выборы в Европарламент, они пройдут в следующем году“, - сказала Каллас ведущему.
Она добавила, что хотелось бы послушать дискуссии о Европе, но, к сожалению, разговоры о внутренней политике занимают больше эфирного времени.
По словам Каллас, правительству пришлось принять трудные и непопулярные решения, поэтому очень выгодно идти на выборы с нападками на руководство страны.
„Ну, Ансип никоим образом не поддерживал ни одного премьер-министра после него“, - сказала Каллас.
Она сказала, что после ухода с поста председателя партии Ансип всегда критиковал Партию реформ и вспомнила тот момент, когда Ансип сказал Ханно Певкуру: „Руководи и не ной!“.
„Это его обычный стиль“, — признала Каллас.
Она также добавила: „Я не врала на эту тему (восточный транспортный скандал - ред.)“.
Ансип: Я удивлен тем, как Каллас умеет убеждать журналистов
Андрус Ансип в середине октября резко раскритиковал Каю Каллас. Он заявил, что искренне удивлен тем, как Каллас удалось убедить журналистов в том, что она говорит правду.
Ансип также подчеркнул, что ряд противоречивых моментов остаются без ответа.
„На самом деле, я не ожидаю каких-либо ответов, потому что молчание - это тоже ответ“, - заявил он.
Ансип также напомнил о действиях правительства в период коронавируса. „Руководство кризисом в пандемию было проведено весьма неуклюже, и Эстонии пришлось заплатить за это очень высокую цену“, - сказал он о ситуации с вакцинацией.
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