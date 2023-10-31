Глава Carlsberg о национализации пивоваренной компании „Балтика“: Они украли наш бизнес в России

„Невозможно обойти тот факт, что они [власти РФ] украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид“, — сказал Якоб Оруп-Андерсен, ставший главой компании в сентябре. - Мы не собираемся заключать сделку с российским правительством, которая каким-то образом оправдывает незаконный захват нашего бизнеса“.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году Carlsberg, как и многие другие западные компании, решила уйти из России. В июне 2022 года датская группа объявила, что нашла покупателя на свой российский бизнес, но в июле президент РФ Владимир Путин своим указом национализировал долю Carlsberg в пивоваренной компании „Балтика“.

В октябре 2023 года в Carlsberg сообщили, что отзывают у „Балтики“ лицензии на производство и продажу всей продукции Carlsberg, включая такие марки, как Tuborg, Kronenbourg и Holsten.

„Когда срок действия этих лицензий истечет, им больше не будет разрешено производить какую-либо нашу продукцию. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но мы ожидаем этого“, — сказал Оруп-Андерсен.

Компания „Балтика“ 20 октября добилась через суд, чтобы в отношении Carlsberg ввели обеспечительные меры — суд запретил Роспатенту регистрировать прекращение лицензий на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Rileyʼs Garage, Holsten и LAV, напоминает „Медуза“.

Напомним, что с 2008 года собственником эстонского Сакуского пивзавода (Saku Õlletehas) является Carlsberg Group.

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