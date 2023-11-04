Редактор издательства о новых учебниках по русскому языку: „То, что раньше изучали в четвертом классе, теперь будут изучать только в шестом“
Уже в следующем году школьники первых и четвертых классов перейдут на эстонский язык обучения. Но что будет с учебниками, которые уже переведены на русский язык? Над чем сейчас работают сотрудники русских редакций в эстонских издательствах? И что такое аудиокартинные словари? Подробнее – в материале RusDelfi.
Старший редактор Avita Елена Друзик сообщила RusDelfi, что все уже переведенные на русский язык учебники будут большим подспорьем для учеников, которые перейдут на эстонский язык обучения. „Они пригодятся школьникам, ведь очевидно, что не все дети сразу смогут изучать, например, ту же историю полностью на эстонском языке. Так что русский переводной учебник будет незаменимой помощью в этом случае“.
В издательстве также проходят курсы для учителей, на которых авторы, редакторы и переводчики рассказывают про новые учебники. Методист и редактор издательства Avita Елена Болкунова однако отметила, что новые курсы пока еще не проводят, они запланированы на следующую осень. „Мы обычно проводим курсы после того, как подготовлены наши издания. В данный момент у нас проходят только инфочасы, на которых мы рассказываем, что планируем выпустить в следующем учебному году, и предоставляем учителям каталоги с учебным материалом на будущий учебный год“, – пояснила Болкунова.
Электронные учебники для детей: новые возможности и аудиокартинные словари
В следующем году в издательстве планируют сделать для первых классов учебники на русском языке, в которые будут включены небольшие заключения на эстонском языке. Болкунова также поделилась интересной информацией о новых возможностях в электронных учебниках для маленьких детей. „Для них в электронных учебниках мы разработали так называемые аудиокартинные словари. Когда ребенок еще не владеет навыками чтениями ни на одном из языков, то он может посмотреть на картинку и услышать, как название изображенного предмета или явления звучит на эстонском языке. И слова эти будет произносить носитель эстонского языка: с правильным произношением и ударением“, – рассказала редактор и добавила, что пока это будет реализовано в учебниках по природоведению для первоклассников.
Здесь важно пояснить, что в Эстонии функционирует платформа Opiq, на которой доступны цифровые учебники от местных издательств. „Все бумажные учебники на эстонском языке будут доступны в дигитальном виде на русском языке на платформе Opiq“, – поделилась Болкунова. Она уверена, что по крайней мере первое время русскоязычные дети не будут испытывать такой большой стресс, если смогут обратиться к аналогичным учебникам на русском языке. „Ведь в таких предметах, как физика, биология, география – очень сложная терминология“, – заключила редактор и подчеркнула, что эта платформа станет для русскоязычных детей важной опорой.
Для подготовительных классов Avita готовит издание, которое называется „Ma õpin eesti keeles“ („Я учусь на эстонском языке“ – перевод). „Оно будет на двух языках: русском и эстонском. Но ведущий язык будет эстонский. Издание будет доступно, как в бумажном, так и в электронном варианте, – рассказала Болкунова. – В него также будут включены аудиокартинные словари. Ребенок, например, сможет услышать, как правильно звучит по-эстонски „два плюс три“. Это особенно важно, так как дети из детских садов часто общаются на бытовом языке и понимают лишь простые фразы, такие как: „иди сюда“, „принеси“, „сядь“, „послушай меня“. Приобретя хотя бы основную терминологию, они будут готовы успешно начать обучение в первом классе“.
Более подробную информацию по всем этим вопросам расскажут на курсах в августе–сентябре. Болкунова отметила, что в настоящее время редакторы усердно трудятся круглосуточно, чтобы успеть подготовить необходимые материалы и оказать помощь детям в переходный период.
В Эстонии все учебники на русском языке были переводными
Болкунова замечает, что перевод всегда оказывался на 30% длиннее оригинала, что представляло определенные трудности для создания точных разворотов учебников. Необходимо было внести некоторые изменения в формулировки, содержание и иногда даже сократить текст. Важно было достичь максимального сходства между русскоязычными учебниками и их эстонскими оригиналами.
Болкунова делится, что благодаря электронному формату они больше не сталкиваются с этой проблемой. Теперь электронные учебники на русском языке будут соответствовать эстонским. „Это, конечно, будет не подстрочник, где все слово в слово, но по крайней мере если ребенок откроет определенный раздел на эстонском языке, то он найдет соответствующий раздел и на русском с максимальным сходством и соответствием. Кроме того, русские учебники в электронном формате будут сопровождаться терминологией на эстонском языке. Это означает, что термины будут представлены на обоих языках – русском и эстонском“.
Как отметила Болкунова, сотрудникам пришлось столкнуться с дополнительной нагрузкой, так как подготовка адаптированных материалов требует значительных усилий и времени. Для предотвращения ошибок в использовании эстонского языка сотрудники русской редакции тесно сотрудничают с коллегами из эстонской редакции.
К тому же из-за того, что значительно сокращается количество часов, отведенных на изучение русского языка, в издательстве пришлось пересмотреть и содержание учебников по русскому языку. „Если раньше дети в первом классе изучали русский язык в объеме пяти уроков в неделю, то теперь, начиная с первого класса, русский язык будет изучаться всего два часа в неделю. Эта тенденция будет распространяться на все остальные классы. Очевидно, что это повлечет за собой значительные изменения в содержании учебников, – заявила Болкунова. – Мы готовим серию учебников по русскому языку для учеников с первого по девятый класс. Это учебники, рассчитанные на ограниченное количество часов в изучении русского языка. Однако задача сделать так, чтобы русские дети все-таки знали русский язык и основные правила, а также умели бы на нем читать и писать“. Она убеждена, что это будут учебники с тщательно проработанным содержанием. Впрочем, признается, что сокращенный вариант учебника неизбежно скажется на уровне знаний. „Часы сократились. Объем и содержание уменьшились. Формы и методы мы тоже меняем. Мы прилагаем все усилия, чтобы дети усвоили основные знания, но то, что раньше изучалось в четвертом классе, теперь будет изучаться только в шестом“, – заключила Болкунова.
Учебники на русском языке также будут доступны для заказа из других стран
Русский язык как иностранный, изучается в большинстве школ, в которых обучение проводится на эстонском языке. Несколько издательств предлагают учебные материалы для этих школ, включая издательство „Koolibri“.
Представители „Koolibri“ сообщили, что учебники на русском языке также будут доступны для заказа из других стран.
„В этом году у нас выходит новый учебник по литературе для восьмого класса. В учебнике мы могли учесть изменения, внесенные в новую Государственную программу обучения для основной школы“, – сообщила ответственный редактор Koolibri Элина Волмер. Она также подчеркнула, что все учебники, вышедшие в их издательстве, есть в электронном варианте на платформе Opiq. „Редакторы постоянно работают над дополнением и обновлением информации в этих учебных материалах“, – сказала Волмер.
Редактор отмечает, что бумажные учебники по всем предметам есть как на эстонском, так и на русском языке. „На эстонском языке издательством выпущено – и будет еще выпущено – большое количество дополнительной литературы, которая поможет русскоязычным детям лучше усвоить эстонский язык“.
В сентябре издательство провело встречи с библиотекарями, и запланированы встречи с учителями из русскоязычных школ.
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