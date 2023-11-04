Редактор издательства о новых учебниках по русскому языку: „То, что раньше изучали в четвертом классе, теперь будут изучать только в шестом“

К тому же из-за того, что значительно сокращается количество часов, отведенных на изучение русского языка, в издательстве пришлось пересмотреть и содержание учебников по русскому языку. „Если раньше дети в первом классе изучали русский язык в объеме пяти уроков в неделю, то теперь, начиная с первого класса, русский язык будет изучаться всего два часа в неделю. Эта тенденция будет распространяться на все остальные классы. Очевидно, что это повлечет за собой значительные изменения в содержании учебников, – заявила Болкунова. – Мы готовим серию учебников по русскому языку для учеников с первого по девятый класс. Это учебники, рассчитанные на ограниченное количество часов в изучении русского языка. Однако задача сделать так, чтобы русские дети все-таки знали русский язык и основные правила, а также умели бы на нем читать и писать“. Она убеждена, что это будут учебники с тщательно проработанным содержанием. Впрочем, признается, что сокращенный вариант учебника неизбежно скажется на уровне знаний. „Часы сократились. Объем и содержание уменьшились. Формы и методы мы тоже меняем. Мы прилагаем все усилия, чтобы дети усвоили основные знания, но то, что раньше изучалось в четвертом классе, теперь будет изучаться только в шестом“, – заключила Болкунова.