Почему произошел еврейский погром в Махачкале? Отвечают эксперты и местные жители

И власти Дагестана, и Кремль объясняют случившееся провокацией Запада. Глава республики Сергей Меликов в воскресенье заявил, что ситуацией на Ближнем Востоке попытались воспользоваться те, кто „пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране“. Сам погром Меликов хоть и осудил, но о его участниках высказался скорее сочувственно: „Из-за распространённых нашими врагами фейков совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона“.

Кроме того, в субботу стихийные пропалестинские митинги прошли в Махачкале и в Карачаево-Черкесии. В Черкесске толпа у здания администрации требовала не пускать в республику израильтян. Митинг в итоге разогнали, более 30 человек из сотни участников задержали.

Погром в аэропорту Махачкалы — не единственная в эти дни антисемитская акция на Северном Кавказе. 28 октября, в субботу, в другом городе Дагестана, Хасавюрте, местные жители пришли к отелю „Фламинго“ под предлогом, что там якобы поселились израильские беженцы. В итоге собравшиеся закидали здание камнями. После этого на здании гостиницы появилось объявление, что евреев там нет и вход им „строго запрещен“.

По данным РБК, в беспорядках участвовали более тысячи человек. По данным на вечер понедельника, задержано 83 человека, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

На многочисленных видео с места событий видно, как погромщики (среди них были мужчины с палестинскими флагами) искали по всему аэропорту граждан Израиля и проверяли паспорта пассажиров. Некоторые раскачивали автомобили полиции — силовики в ответ стреляли в воздух. Автобус с пассажирами из Израиля закидали камнями. Нескольких израильтян, которые в действительности были на этом рейсе, пришлось эвакуировать на вертолете. Разогнать толпу смог только спецназ.

Вечером 29 октября агрессивно настроенная толпа ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы — тем же вечером там приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Информация о том, что борт якобы везет в республику „израильских беженцев“ от войны на Ближнем Востоке, распространялась в местных чатах и телеграм-каналах все выходные. В итоге сотни человек собрались у аэропорта и ворвались сначала в его здание, а затем и выбежали на летное поле.

Произошедшее в Махачкале — „поразительный пример утери контроля со стороны федерального центра“, говорит Би-би-си правозащитница, замглавы отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина. „Дагестан буквально напичкан силовиками. И вдруг оказывается возможной ситуация, в которой толпа разъяренных людей может просто штурмовать аэропорт. И все это при абсолютной беспомощности тех самых силовиков, которые разгоняют митинги, похищают людей и так далее“, — говорит Локшина.

Несмотря на то что сообщения о прибытии „рейса с беженцами из Израиля“ распространялись в местных соцсетях все выходные, дагестанские силовики фактически не смогли предотвратить сход и последовавший за ним погром. Это удивило многих — силовики республик Северного Кавказа известны жесткостью в таких вопросах. Но вечером 29 октября толпа практически беспрепятственно заняла крупнейший аэропорт региона, а слово „погром“ — чаще всего им обозначают серию антиеврейских акций, прокатившихся по территории Российской Империи на рубеже XIX–XX веков — вернулось в российский политический лексикон.

Тем самым „врагом“, якобы организовавшим беспорядки, российские власти, судя по всему, считают экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (внесен в реестр „иноагентов“). Его связывают с телеграм-каналом „Утро Дагестан“, где появились первые призывы приехать в аэропорт Махачкалы (сам он эту связь отрицает). Пономарев последние полтора года выступает в поддержку украинской армии и активно призывает граждан России к вооруженной борьбе против руководства страны. Например, он активно поддерживал рейды в российские регионы, которые несколько раз в этом году устраивали украинские диверсионные группы, состоящие из россиян.

На встрече, начало которой транслировали по федеральным каналам, Путин объявил собравшимся, что „события в Махачкале“ были инспирированы через соцсети „с территории Украины руками агентуры западных спецслужб“.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспорядки „результатом вмешательства извне“, в том числе „информационного воздействия“. А вечером 30 октября Владимир Путин собрал руководителей силовых структур на совещание в Ново-Огарево — чтобы обсудить „попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества“.

Федеральные власти показали неспособность подобное ни предотвратить, ни подавить, ни уже отреагировать постфактум, говорит Татьяна Локшина. „Власти не способны даже четко заявить об абсолютной недопустимости подобных действий, недопустимости любых проявлений межнациональной, межконфессиональной розни, а уж тем более насильственных действий“, — подчеркивает она.

По мнению Алиевой, большое упущение дагестанских властей состоит в том, что они ничего не противопоставили распространяющейся информации из телеграм-каналов. Она рассказывает, что жители обращались в духовное управление мусульман, чтобы согласовать митинг в поддержку Палестины, но власти им отказали. Тогда в чатах и начали распространяться сообщения о рейсе из Израиля.

Татьяна Локшина тоже уверена, что силовики читали местные телеграм-каналы и знали готовящемся штурме аэропорта. Об этом говорит и правозащитница из Дагестана Марьям Алиева. „Это не было так, что закинули провокационную информацию в группу, и через час люди собрались. Это все длилось несколько дней. Но никакой реакции не было, ничего“, — говорит Алиева.

Правозащитник с Северного Кавказа, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности из-за опасений за безопасность близких, полагает, что наиболее вероятной причиной невнятной реакции силовых структур стал „идиотизм“. „Все следили за происходящим, видели сообщения о самолете из Тель-Авива — нет ничего сложного, чтобы все продумать и принять меры. Но не уследили, не успели совладать — и рвануло“, — говорит он.

По словам Локшиной, у беспомощности силовиков может быть только два объяснения: либо спонтанное выступление стало для них неожиданностью, либо сотрудники на местах просто не захотели предотвратить бунт, чтобы „не выглядеть плохими мусульманами“. „Но во втором случае это значит, что руководство совершенно не способно справиться с личным составом“, — резюмирует она.

„На Северном Кавказе, особенно в Дагестане, Карачаево-Черкесии многие молодые люди владеют арабским языком, обучались на нем исламу, читают новости на арабском. Там очень активная блогосфера, все эти вопросы, связанные с войной на Ближнем Востоке, активно обсуждаются, и это очень людей разогревает“, — говорит Сокирянская.

С этим согласна эксперт по Северному Кавказу Екатерина Сокирянская. Она подчеркивает, что, тема Палестины „очень болезненна для мусульман по всему миру“ — и Северный Кавказ не исключение. По ее словам, сейчас нападение ХАМАС на Израиль уже ушло из повестки и в регионе не обсуждается — а вот то, что происходит с гражданским населением Газы, людей серьезно беспокоит.

„Дело в том, что в Дагестане традиционно очень внимательно следят за происходящим в Палестине и в секторе Газа. Для людей оттуда события, которые происходят на Ближнем Востоке, начались не 7 октября (в этот день боевики движения ХАМАС, контролирующего Газу, устроили резню в приграничных районах Израиля, в результате были убиты более 1400 человек — Би-би-си). В лентах постоянно видео, фотографии с пострадавшими палестинцами. Дагестанцы в контексте событий и постоянно переживают. В эти дни это беспокойство явно достигло высокого уровня — с этим, возможно, связано то, что отдельные люди решили перейти к действиям“, — рассказывает в беседе с Би-би-си правозащитник с Северного Кавказа, попросивший об анонимности.

Почему антисемитские беспорядки произошли именно в республиках Северного Кавказа? Факторов несколько, объяснили Би-би-си эксперты и жители региона. Один из главных — огромное внимание людей к ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению Локшиной, погром в Махачкале, как и, например, мятеж Пригожина, демонстрируют хрупкость российской системы власти: „В огромном северокавказском городе смогло вот такое произойти. А завтра такую реакцию вызовет что-то другое. Где дальше будут вспышки, где какой будет пожар? Кто будет бегать с огнетушителем? Москва навык бегать с огнетушителем явно растеряла“.

Путин, комментируя случившееся в Махачкале и других городах, произнес лишь несколько слов осуждения, а в основном напирал на то, что Украина и Запад хотят раскачать ситуацию в России.

В Махачкале регулярно перекрывают улицы из-за постоянного отключения электричества и воды — как выразился в разговоре Би-би-си правозащитник с Северного Кавказа, свет в республике пропадает „при любом дуновении ветра“. Протестуют в республике и из-за строительства мусорного полигона рядом с барханом Сарыкум.

Подсчеты Би-би-си, „Медиазоны“ (издание в реестре „иноагентов“) и команды волонтеров демонстрируют, что в первые месяцы российского вторжения в Украину именно Дагестан столкнулся с самым большом числом погибших военных — с февраля по май 2022 года каждый 10-й убитый был жителем республики. Затем этот процент начал снижаться.

Вероятнее всего, сказалась и высокая социальная напряженность — в России в целом и в особенности на Северном Кавказе, говорят собеседники Би-би-си. В Дагестане в последние месяцы проходили акции протеста по самым разным поводам. В прошлом году именно там прошли одни из наиболее заметных митингов против мобилизации на войну в Украину, закончившиеся массовыми задержаниями.

Беспорядки в Махачкале как минимум для части их участников становятся возможностью почувствовать связь с этим глобальным исламским миром, объясняет правозащитник с Северного Кавказа. „Смотрите, весь мир встал — и мы с ними. Посмотрите наше выступление, вот о нападении на аэропорт пишут мировые СМИ, „Аль-Джазира“, все увидели, что мы не спим“, — так собеседник Би-би-си пересказывает мотивацию погромщиков.

Сразу несколько собеседников Би-би-си обратили внимание на то, что многие жители Северного Кавказа — особенно религиозные — считают себя частью глобального исламского мира. С момента атаки ХАМАС и начала ответных бомбардировок Израиля большинство исламских государств выступили на стороне Газы, а пропалестинские митинги продолжаются в странах по всему миру.

Сам Владимир Путин не так давно шутил (или говорил всерьез), что уехавший из России бывший глава „Роснано“ Анатолий Чубайс якобы сменил имя на „Моше Израилевича“ — это высказывание некоторые СМИ расценили как антисемитизм. После атаки ХАМАС 7 октября россияне, которые переехали в Израиль из-за вторжения России в Украину, столкнулись с насмешками и упреками со стороны государственных пропагандистов.

Глава исследовательского центра „Сова“ Александр Верховский (центр был объявлен в России „иностранным агентом“ и ликвидирован по решению суда) связывает антисемитские выступления на Кавказе с риторикой российских властей после начала войны. Российские политики разных уровней, включая Владимира Путина, твердят, что Владимир Зеленский — еврей по национальности, но при этом якобы поддерживает нацизм. Глава МИД России Сергей Лавров в 2022 году заявил, что Гитлер сам якобы был евреем — это спровоцировало дипломатический скандал в отношениях с Израилем

Возросший уровень агрессии действительно влияет на настроения людей, соглашается Екатерина Сокирянская: „Уровень насилия в России в целом заметно вырос — это отмечают все эксперты. Это и насилие на расовой почве, и гендерное, и домашнее насилие. То есть везде растет агрессия и фрустрации — а на Северном Кавказе, где много годами неразрешенных проблем, это особенно заметно. Есть огромное количество накопленных отрицательных эмоций, фрустрации. Это все происходит в условиях отсутствия реальной политики, альтернативных взглядов — из-за чего исламизм и становится практически единственной альтернативной идеологией. И вот появилась возможность все это выразить, выплеснуть эмоции — причем по теме, которая очень трогает людей“.

Не исключено, что погром в Махачкале стал для жителей способом выплеснуть накопившийся гнев, рассуждает в разговоре с Би-би-си правозащитник с Северного Кавказа: „Против российской власти, которая тебя же и гнобит, и против дагестанской рыпнуться нельзя. А тут есть возможность канализировать свое возмущение, недовольство, ужас перед жизнью, страх, что могут забрать на войну в Украину — вне зависимости от того, как ты к ней относишься. Вот это все и взорвалось“.

„Если высокое начальство может позволять себе шуточки сомнительные, значит, несколькими этажами ниже можно уже больше себе позволить. Соответственно, многими внизу это воспринимается не как „все можно“, но что явно можно больше, чем раньше“, — объясняет Верховский в разговоре с Би-би-си.

На протяжении последних лет опросы, которые проводились в России, фиксировали снижение уровня антиеврейских настроений в стране. Замечали это и в Российском еврейском конгрессе. Хотя опрос американской еврейской неправительственной организации ADL, изучающей антисемитизм, показал, что в 2023 году в те или иные антисемитские стереотипы верили до четверти россиян.

Оценить уровень антисемитизма на Северном Кавказе и конкретно в Дагестане по сравнению с другими российскими регионами собеседники Би-би-си затруднились. Один правозащитник, с которым поговорила Би-би-си, описал его как невысокий и напомнил, что в том же Дагестане есть община горских евреев.

Сам он говорил после погрома со знакомыми евреями в республике и они сказали, что не чувствуют себя в опасности: „То есть эта воскресная агрессия в Махачкале была направлена не на соседей-евреев, а на каких-то мифических израильтян, которые годами якобы в Израиле притесняли жителей Палестины, а теперь, когда жареным запахло, якобы решили приехать в Дагестан“.

Другой правозащитник, наоборот, описал уровень антисемитизма на Северном Кавказе словами „выше среднего“: „Я хорошо помню, как в начале 2000-х в Дагестане глава муфтията говорил в мечети, что пророка Мухаммеда якобы отравила еврейка (популярная конспирологическая теория — Би-би-си). Самого меня регулярно спрашивали, не еврей ли я, когда я говорил что-то против общей линии“.