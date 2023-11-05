05.11.2023, 15:34
В сфере доставки еды и каршеринга наступает момент истины. С нового года курьеры и водители попадают под пристальное внимание
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Хотя вступающее в силу в 2024 году требование сделает доходы лиц, работающих на платформе, прозрачными, в воздухе повис вопрос, касающийся социальных гарантий, пишет Delfi Ärileht.
В августе компания Bolt отметила десятилетие своей деятельности. Благодаря Bolt только в Эстонии ежемесячно около 7000–8000 человек имеют возможность заработать, действуя как курьеры по доставке еды или предоставляя услуги по совместному использованию автомобиля. Только в сентябре через финскую технологическую компанию Wolt, действующую в Эстонии с 2016 года, ресторанную еду и прочие товары нашим жителям доставили 2000 курьеров. В прошлом году с компанией активно сотрудничали 4000 курьеров.