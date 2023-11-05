В сфере доставки еды и каршеринга наступает момент истины. С нового года курьеры и водители попадают под пристальное внимание

В августе компания Bolt отметила десятилетие своей деятельности. Благодаря Bolt только в Эстонии ежемесячно около 7000–8000 человек имеют возможность заработать, действуя как курьеры по доставке еды или предоставляя услуги по совместному использованию автомобиля. Только в сентябре через финскую технологическую компанию Wolt, действующую в Эстонии с 2016 года, ресторанную еду и прочие товары нашим жителям доставили 2000 курьеров. В прошлом году с компанией активно сотрудничали 4000 курьеров.

Кроме того, в Эстонии действуют десятки цифровых платформ, и людей, которые получают доход за счет новой платформенной модели бизнеса, называют платформенными работниками. Операторы платформы не заключают с ними классические трудовые договоры. В большинстве своем предпочитают платформы, в которых обязанность платить налоги ложится на работника. Независимо от того, действует ли он через паевое товарищество, акционерное общество, как предприниматель-физическое лицо или через действующий с 2018 года предпринимательский счет, представляющий частным лицам удобную возможность выгодно и без бюрократических проволочек заниматься предпринимательством.