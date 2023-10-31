Автоналог заставляет нервничать: что делать, если новый собственник автомобиля не регистрирует машину на свое имя?(1)
Сегодня сделка по купле-продаже автомобиля максимально удобна для людей, и после подписания договора покупатель в интернет-среде самообслуживания может зарегистрировать автомобиль на свое имя. Но часто случается так, что покупатель не регистрирует на себя автомобиль, и машина остается зарегистрирована на имя бывшего собственника. В свете грядущего автомобильного налога уместно будет спросить: как поступать бывшему владельцу в этом случае?
Как говорит Транспортный департамент, смена владельца транспортного средства должна быть оформлена в течение пяти рабочих дней с момента изменения данных, то есть, например, с подписания договора купли-продажи. Если новый собственник транспортное средство не перерегистрирует и никак не даёт о себе знать, может возникнуть ситуация, когда бывший собственник годы спустя обнаружит, что машина по-прежнему зарегистрирована на его имя.
Начальник регистрационного отдела Транспортного департамента Мяртен Сурва говорит, что в таких случаях предыдущему собственнику нужно известить о ситуации Транспортный департамент в электронной среде самообслуживания, но только в том случае, если подтверждающий право собственности документ — договор купли-продажи — сохранился.
Для снятия с себя регистрации нужно сообщить личный код или код коммерческого регистра нового собственника и приложить копию подтверждающего право собственности документа.
В свете планируемого автоналога большого внимания заслуживают те транспортные средства, регистрация которых была приостановлена.
Регистрация приостанавливается автоматически, если с окончания срока действия очередного техосмотра и последнего страхового полиса прошло два года.
Обычно регистрация приостанавливается как раз у тех транспортных средств, которые где-то простаивают, и на которые у нового собственника нет желания или финансовых возможностей оформить страховку или техосмотр.
Хуже ситуация тогда, когда регистрация автомобиля приостановлена, но на нем по-прежнему ездят и при этом машина продолжает эксплуатироваться под именем прежнего собственника.
Обязательно должен быть договор купли-продажи!
Уведомление об отчуждении автомобиля, отправленное в Транспортный департамент, поможет избежать различных проблем и споров, к примеру, в случае, когда новый собственник получил штраф, ответственным за который автоматически считается собственник согласно регистру.
Если новый собственник в предусмотренный после уведомления об отчуждении срок автомобиль в дорожном регистре на свое имя не зарегистрирует, Транспортный департамент временно снимет автомобиль с регистрационного учета (до подачи заявления на регистрацию). Использование временно снятого с учета транспортного средства в дорожном движении не допускается!
Для снятия с учета (отчуждения) самым важным является наличие договора купли-продажи. Поэтому ни в коем случае нельзя передавать автомобиль другому лицу без договора купли-продажи, а лишь на основании устных договоренностей. При отсутствии договора автомобиль, к сожалению, снять в регистре со своего имени будет нельзя!
Если нет документа об отчуждении (без договора купли-продажи) существует единственная возможность — обратиться в полицию, которая затем объявит машину в розыск. Юридически транспортное средство принадлежит старому собственнику, он за него и отвечает. Поэтому нужно при первой возможности найти покупателя машины, чтобы затем заверить куплю-продажу автомобиля.
По словам Мяртена Сурва, Транспортный департамент в курсе, что имеется большое число транспортных средств, которые давно поменяли владельца, но в регистре это оформлено не было, и что теперь с этими машинами стало - неизвестно.
„В сотрудничестве с Министерством по вопросам климата разрабатываются необходимые законодательные поправки, чтобы расширить перечеть оснований для исключения из регистра транспортных средств с приостановленной регистрацией. Об этом еще рано говорить окончательно, но когда по возможным решениям будет определенность, то Транспортный департамент обязательно проведет разъяснительную работу“, - добавил Сурва.
Другими словами, власти обещают, что до вступления в силу автоналога необходимые меры для решения данных проблем будут разработаны.
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