Автоналог заставляет нервничать: что делать, если новый собственник автомобиля не регистрирует машину на свое имя?

Как говорит Транспортный департамент, смена владельца транспортного средства должна быть оформлена в течение пяти рабочих дней с момента изменения данных, то есть, например, с подписания договора купли-продажи. Если новый собственник транспортное средство не перерегистрирует и никак не даёт о себе знать, может возникнуть ситуация, когда бывший собственник годы спустя обнаружит, что машина по-прежнему зарегистрирована на его имя.

Начальник регистрационного отдела Транспортного департамента Мяртен Сурва говорит, что в таких случаях предыдущему собственнику нужно известить о ситуации Транспортный департамент в электронной среде самообслуживания, но только в том случае, если подтверждающий право собственности документ — договор купли-продажи — сохранился.

Для снятия с себя регистрации нужно сообщить личный код или код коммерческого регистра нового собственника и приложить копию подтверждающего право собственности документа.

В свете планируемого автоналога большого внимания заслуживают те транспортные средства, регистрация которых была приостановлена.

Регистрация приостанавливается автоматически, если с окончания срока действия очередного техосмотра и последнего страхового полиса прошло два года.

Обычно регистрация приостанавливается как раз у тех транспортных средств, которые где-то простаивают, и на которые у нового собственника нет желания или финансовых возможностей оформить страховку или техосмотр.

Хуже ситуация тогда, когда регистрация автомобиля приостановлена, но на нем по-прежнему ездят и при этом машина продолжает эксплуатироваться под именем прежнего собственника.

Обязательно должен быть договор купли-продажи!

Уведомление об отчуждении автомобиля, отправленное в Транспортный департамент, поможет избежать различных проблем и споров, к примеру, в случае, когда новый собственник получил штраф, ответственным за который автоматически считается собственник согласно регистру.