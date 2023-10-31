Баскетболист сборной Эстонии, который не подписал контракт с „Чикаго Буллз“, продолжит карьеру в G-лиге НБА

Команда „Windy City Bulls“ объявила имена 16 игроков, которые примут участие в заключительном предсезонном тренировочном лагере, и среди них оказался 23-летний баскетболист сборной Эстонии. Помимо Дрелла, в список вошел Макс Хайдеггер, который в прошлом сезоне играл вместе с другими эстонскими баскетболистами Майком Коцаром и Сандером Райесте в „Басконии“.

Дрелл и Хайдеггер также принимали участие в предсезонных играх НБА за команду „Чикаго Буллз“, но ни с одним из них не был заключен контракт.

Прошлый сезон Дрелл провел в „Windy City Bulls“, где в 30 играх набирал в среднем 11,6 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 2,5 передачи. В конце сезона он выступал за команду „Шораль Роан Баскет“ в чемпионате Франции. Там в шести матчах чемпионата он набирал в среднем десять очков, совершал три подбора и отдавал две результативные передачи.

Французский клуб также предлагал Дреллу контракт на этот сезон, но эстонский баскетболист от предложения отказался.

„Windy City Bulls“ откроют сезон 11 ноября, когда им предстоит встретиться на выезде с „Iowa Wolves“.

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