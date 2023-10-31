Месси назвал великой битвой их противостояние с Роналду

„Это была великая битва со спортивной точки зрения. Мы подпитывали друг друга взаимным соперничеством, потому что оба очень любим конкурировать. Роналду так же как и я всегда хотел побеждать. Это был очень приятный период для нас обоих, а также для людей, которые любят футбол. Я думаю, мы действительно заслужили то, что достигли вершины и так долго удерживались на ней“, — сказал Месси.

Аргентинец отметил, что забраться на вершину было не так сложно, как удерживаться на ней в течение продолжительного периода. „Мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно. Впечатляет, что нам это удалось сделать. Это останется прекрасным воспоминанием для всех, кто последовал за нами“, — добавил Месси.

Накануне Месси в восьмой раз стал обладателем „Золотого мяча“ — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Церемония вручения прошла в Париже. На счету Роналду пять „Золотых мячей“.

“Золотой мяч“ никогда не был для меня приоритетом, тем более сейчас, после всего, чего я достиг в своей карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил в своей жизни. Думаю, что это мой последний „Золотой мяч“, и я рад, что добился всего, чего достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим восемь таких наград“, — сказал Месси.

Роналду в сентябре также заявлял, что его многолетнее соперничество с Месси закончено.

Португалец перешел в „Ан-Наср“ в декабре прошлого года, Месси подписал контракт с клубом североамериканской MLS „Интер Майами“ в июле.

Источник - РБК

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