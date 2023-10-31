ВИДЕО | Сын Роналду забивает за „Аль-Наср“: догадаетесь, как он празднует голы?

И Роналду-младший уже забил первый гол за новую команду с пенальти, отметил он забитый мяч в стиле отца фирменным Siuuu, пишет Sports.ru.

Криштиану Роналду присоединился к основной команде „Аль-Насра“ зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов.

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