31.10.2023, 17:11
ВИДЕО | Сын Роналду забивает за „Аль-Наср“: догадаетесь, как он празднует голы?
ФОТО: | Scanpix
13-летний Криштиану Роналду-младший в середине октября был зачислен в состав команд „Аль-Насра“ U13 и U15. Как и отец, он будет играть под 7-м номером.
И Роналду-младший уже забил первый гол за новую команду с пенальти, отметил он забитый мяч в стиле отца фирменным Siuuu, пишет Sports.ru.
Криштиану Роналду присоединился к основной команде „Аль-Насра“ зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов.
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