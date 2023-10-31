Самая сексуальная бегунья мира пристыдила Германию. Ее не устраивает зарплата

В спорте у бегуньи успехов пока немного. Шмидт выиграла серебро в эстафете 4х400 м на чемпионате Европы до 20 лет в 2017 году. После этого у Алисы была бронза на Евро, но уже в категории до 23 лет. Также Шмидт была на крупных взрослых международных стартах, но до медалей там не добиралась. Легкоатлетка очень надеется, что у нее получится раскрыть себя на Играх-2024 в Париже, пишет Sport24.

Шмидт много раз признавалась, что ее хобби — основной источник дохода. Быть легкоатлеткой в Германии — не про деньги.

— Нелегко, особенно в Германии, жить за счет легкой атлетики.

Ранее Алиса не раскрывала, сколько зарабатывает легкой атлетикой, но теперь решилась.

— Я должна сказать, что большинству немецких легкоатлетов нелегко зарабатывать на жизнь спортом.

Если мы в национальной команде, получаем 700 евро от Sporthilfe (фонд, который поддерживает спортсменов. — Sport24).

Также есть спортсмены, которые получают небольшие деньги от своих клубов ежемесячно. Но и эти суммы — не такие, чтобы жить беззаботно.

Порой случается так, что немецкие спортсмены вынуждены доплачивать за свое участие в соревнованиях. Покрыть расходы на проезд и проживание получается не всегда. Это вынуждает атлетов подрабатывать на стороне.

Шмидт счастлива, что не оказалась в подобном положении. Соцсети помогают ей заниматься только легкой атлетикой. Какую сумму ежемесячно ей приносит медийность — не раскрывается. Но зазнаваться из-за наличия денег на карточке немка не собирается. Привлечение внимания к проблеме финансирования — один из ее способов помочь другим. С уровнем популярности Шмидт вполне возможно, что немецкие легкоатлеты однажды заживут счастливо.

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