„Отдали в школу и забыли - больше не работает“: как помогать ребенку учиться, не зная эстонского? Разбираем трудности образования на неродном языке

Конечно, она каждый день говорит по-эстонски. Она учится уже в 6 классе в хорошей школе с гуманитарным уклоном. И даже несмотря на то, что сейчас мы уже какое-то время живем в Финляндии, она каждый день использует четыре языка. Дома - на русском, в школе - на финском. Мы не бросили эстонскую школу - проходим материалы дистанционно, занимаемся дополнительно. Потому что ведь не мне решать, в какой стране в итоге ребенок будет продолжать образование, жить и работать. Ну и английский занимает большое место, потому что так получилось, что общение в музыкальной школе у нас базируется на английском. То есть, эти четыре языка у нее сейчас в рабочем состоянии, и она совершенно не переживает по этому поводу.

Я думаю, это вопрос открытости. Если есть какая-то проблема, какой-то вопрос, нужно все вместе решать. Любой воспитатель - он ведь профессионал, он хочет видеть результаты своего труда. И если вы как родитель будете с ним сотрудничать - он только рад будет, потому что ему нужен хороший результат своей работы. Преподаватель ждет хороший результат, это именно то, ради чего он приходит каждый день на работу. И такая коллаборация между родителями и воспитателями - это очень важно, это то, что было у нас.

Так что мы опирались на поддержку коллег из разных стран, и соответственно, у нас все получилось. Наверное, нам действительно повезло – мы встретились с высокопрофессиональными преподавателями и вообще с хорошими людьми.

Когда я переехала в Эстонию в начале 2000-х, я не сразу познакомилась с русскоязычным сообществом. На работе у меня был мультинациональный коллектив, и там коллеги с энтузиазмом обсуждали, сколько языков знают их дети, и все они отмечали, что это здорово, что мой ребенок пойдет именно в эстоноязычный детский сад, а потом - в школу.

Я правильно понимаю, что ваш семейный опыт заключается именно в том, что ваши дети не посещали русскоязычные школу и детский сад? Почему вы приняли такое решение? О реформе образования заговорили сравнительно недавно, получается, необходимости идти в эстонскую школу не было.

Впечатляет! И что, ребенок не путается во всех этих языках?

Это правда, многие родители опасаются, что в таких случаях может просто возникнуть какая-то дикая смесь всех этих языков. Но если вы будете соблюдать правила, когда в одном конкретном месте используется только один язык, смешения не происходит.

Ну и, конечно, языки нужно поддерживать и развивать дальше. У нас прекрасные учителя в школе, которые хорошо восприняли, что ребенок на какое-то время переедет и будет заниматься удаленно. Мы работаем по тем же эстонским учебникам, по которым дети занимаются в классе.

Учитывая, что все языки как-то поддерживают друг друга, все это не занимает так много времени, как может показаться. У ребенка в таком возрасте остается время и на все остальное, в том числе и на друзей, и на музыку, и на уроки танцев.

И все-таки, были ли сомнения по поводу того, отдавать ли дочь в эстоноговорящую среду? Вы ведь тогда и сами эстонского не знали?

Это верно, ни мы, ни наша дочь до переезда в Эстонию не были знакомы с эстонским языком. Один мой эстонский коллега тогда сказал: „Вау, это будет круто! Ты не представляешь, как мои дети учили датский! Когда они пошли в датский детский сад вместе, они через полгода стали между собой разговаривать на датском, и мы с женой даже не знали, что делать! Это был анекдот!“

И мы, собственно, так же к этому отнеслись. И это действительно было круто. Мое обучение эстонскому началось буквально с первых дней детского сада. Вот мои первые слова: „ära jookse“ и „ei taha koju minna!“ („не беги!“, „не хочу идти домой!“)

Здорово! Но тут есть другая сторона - многие опасаются, что ребенок „станет эстонцем“ - будет говорить на русском с акцентом или не будет его использовать вообще.