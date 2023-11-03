„Отдали в школу и забыли - больше не работает“: как помогать ребенку учиться, не зная эстонского? Разбираем трудности образования на неродном языке
Как не паниковать, отправляя ребенка в эстоноязычный коллектив? Как не допустить, чтобы ребенок отказался от родного языка? Что делать, чтобы его русский был не хуже эстонского? Как быть, если какие-то темы на неродном языке ребенок не понимает, а вы языка не знаете? За ответами на эти вопросы RusDelfi обратился к Алене Буровой - одной из авторов научно-популярной книги о билингвах, изданной в этом году в Таллинне.
Я правильно понимаю, что ваш семейный опыт заключается именно в том, что ваши дети не посещали русскоязычные школу и детский сад? Почему вы приняли такое решение? О реформе образования заговорили сравнительно недавно, получается, необходимости идти в эстонскую школу не было.
Когда я переехала в Эстонию в начале 2000-х, я не сразу познакомилась с русскоязычным сообществом. На работе у меня был мультинациональный коллектив, и там коллеги с энтузиазмом обсуждали, сколько языков знают их дети, и все они отмечали, что это здорово, что мой ребенок пойдет именно в эстоноязычный детский сад, а потом - в школу.
Так что мы опирались на поддержку коллег из разных стран, и соответственно, у нас все получилось. Наверное, нам действительно повезло – мы встретились с высокопрофессиональными преподавателями и вообще с хорошими людьми.
Я думаю, это вопрос открытости. Если есть какая-то проблема, какой-то вопрос, нужно все вместе решать. Любой воспитатель - он ведь профессионал, он хочет видеть результаты своего труда. И если вы как родитель будете с ним сотрудничать - он только рад будет, потому что ему нужен хороший результат своей работы. Преподаватель ждет хороший результат, это именно то, ради чего он приходит каждый день на работу. И такая коллаборация между родителями и воспитателями - это очень важно, это то, что было у нас.
Сейчас ваша дочь говорит по-эстонски? Как ее успехи?
Конечно, она каждый день говорит по-эстонски. Она учится уже в 6 классе в хорошей школе с гуманитарным уклоном. И даже несмотря на то, что сейчас мы уже какое-то время живем в Финляндии, она каждый день использует четыре языка. Дома - на русском, в школе - на финском. Мы не бросили эстонскую школу - проходим материалы дистанционно, занимаемся дополнительно. Потому что ведь не мне решать, в какой стране в итоге ребенок будет продолжать образование, жить и работать. Ну и английский занимает большое место, потому что так получилось, что общение в музыкальной школе у нас базируется на английском. То есть, эти четыре языка у нее сейчас в рабочем состоянии, и она совершенно не переживает по этому поводу.
Впечатляет! И что, ребенок не путается во всех этих языках?
Это правда, многие родители опасаются, что в таких случаях может просто возникнуть какая-то дикая смесь всех этих языков. Но если вы будете соблюдать правила, когда в одном конкретном месте используется только один язык, смешения не происходит.
Ну и, конечно, языки нужно поддерживать и развивать дальше. У нас прекрасные учителя в школе, которые хорошо восприняли, что ребенок на какое-то время переедет и будет заниматься удаленно. Мы работаем по тем же эстонским учебникам, по которым дети занимаются в классе.
Учитывая, что все языки как-то поддерживают друг друга, все это не занимает так много времени, как может показаться. У ребенка в таком возрасте остается время и на все остальное, в том числе и на друзей, и на музыку, и на уроки танцев.
И все-таки, были ли сомнения по поводу того, отдавать ли дочь в эстоноговорящую среду? Вы ведь тогда и сами эстонского не знали?
Это верно, ни мы, ни наша дочь до переезда в Эстонию не были знакомы с эстонским языком. Один мой эстонский коллега тогда сказал: „Вау, это будет круто! Ты не представляешь, как мои дети учили датский! Когда они пошли в датский детский сад вместе, они через полгода стали между собой разговаривать на датском, и мы с женой даже не знали, что делать! Это был анекдот!“
И мы, собственно, так же к этому отнеслись. И это действительно было круто. Мое обучение эстонскому началось буквально с первых дней детского сада. Вот мои первые слова: „ära jookse“ и „ei taha koju minna!“ („не беги!“, „не хочу идти домой!“)
Здорово! Но тут есть другая сторона - многие опасаются, что ребенок „станет эстонцем“ - будет говорить на русском с акцентом или не будет его использовать вообще.
Я много общаюсь с людьми, которые именно по этой причине предпочли отдать своих детей в русские школы и детские сады. Однажды я познакомилась с нашей теперь уже хорошей знакомой, преподавателем русского языка как иностранного, у которой дети учатся в русской школе. Она мне тогда сказала: „Она же не выучит у тебя русский. Я учитель и знаю, что говорю. Русские дети, которые ходят в эстонские школы, а я их видела много, считают русский язык очень сложным. В результате они отказываются от занятий“.
Для меня это было очень полезной информацией.
Сейчас, спустя много лет, я могу сказать, это действительно так, если в семье русский язык не поддерживается, а также если никто не позаботился о письменной форме русского языка. Но здесь вопрос уже в том, готовы ли к этому родители и что они могут для этого сделать. Мы для себя решили, что читать и писать наш ребенок на русском будет. Нанимали сначала учителя начальных классов, потом я занималась сама, по программе русскоязычной школы. И мы вырулили. Это заняло несколько лет, но сейчас ребенок хорошо пишет, читает на русском.
Когда нашей дочери было лет восемь, я как-то спросила ее: „Какой язык тебе нравится больше?“ „Эстонский я люблю, потому что он простой и понятный, а русский я люблю, потому что он красивый и интересный“, - ответила она. Вот она – мотивация для родителя. То есть, если родитель поддержит сам, найдет профессионалов, проявит твердость в некоторых вопросах - все будет в порядке.
А какие бы вы выделили главные плюсы ситуации? Быть билингвом - преимущество для ребенка?
У меня есть очень хороший пример. В русском языке грамматику начинают преподавать достаточно рано - падежи, разделения на слоги. И когда к нам приходила преподавательница и все это объясняла, было непросто. Зато я, как носитель русского языка, могла бесконечно повторять и разъяснять дочери все это простыми словами. И у ребенка в голове эти грамматические сложности как-то улеглись. И вот, через несколько лет такая же грамматика возникает в эстонском. Дочка приходит из школы и радостно заявляет: „Мы сегодня изучали существительные и прилагательные, и знаешь что? Все сидят и ничего не понимают. А я-то это уже знаю!“
Получается, один язык „тянет“ за собой другой язык. То, что понятно на одном языке, очень хорошо укладывается и на другом языке.
Но для этого нужно мотивировать ребенка, а это все через общение с преподавателями. Хорошо, что сейчас эра интернета, и учить английский, например, можно через различные платформы, такие, как Preply, где можно подобрать хорошую веселую молодую учительницу – носителя английского языка, за очень скромные деньги. Это забавно, но наш опыт показал, что самые лучшие преподавательницы английского живут в Южно-Африканской Республике. Появляется азарт, понимание того, зачем же тебе действительно этот язык – да просто, чтобы целый час сидеть со своей новой подругой, обсуждать, как прошел день, и смеяться. И затем приходит результат – исчезают языковые барьеры, одни языки начинают подсказывать какие-то грамматические вещи в других языках, увеличивается объем рабочего словаря.
Но все-таки должна произойти и перестройка родительской модели. Классическое „отдали в школу, в сад, и пусть там учителя занимаются“, больше не будет работать. Это нужно осознать. Если ребенок идет в эстонский детский сад или в эстонскую школу, то он перестраивается - и вы вместе с ним. Потребуется больше времени проводить с ребенком, общаться, обсуждать, что получается, а что не очень, наблюдать, что происходит. Даже психологи говорят о том, что первые 10 минут после того, как ребенок пришел из садика или школы – это время ребенка, его время для общения с вами. Что проходили? Что говорили учителя? Ребенку очень важно выговориться, поделиться, а вы определяете для себя, есть ли какие-то важные вопросы, где нужна именно ваша помощь, и как это можно сделать.
А как помогать ребенку с домашним заданием, если, например, сам родитель знает только базовый эстонский язык?
Родитель очень многое может сделать.
У нас был такой период, когда в школе проходили всякие природные катаклизмы. И вот цунами – более-менее понятно, а землетрясение – ну совсем не понятно. Никак эта тема не давалась, тем более на эстонском языке. И на уроке не понятно, и в книжке не понятно. Дома мы с дочерью вместе залезли в интернет, посмотрели картинки, на русском языке все обсудили. Потом она пришла в школу, и у нее все встало на место, со словарем она сама справилась. То есть, ей важно было дать понимание именно на русском. Мы многие вещи обсуждаем на русском дополнительно, по любым предметам. Это очень помогает.
Вы написали книгу „Маргарита и ее двуязычный мир“. Расскажите о ее создании. О чем она и кому будет полезна?
С моей стороны неправильно было бы сказать, что я вот так взяла и написала книгу. Но я участвовала в ее создании, провела, можно сказать, большую интеграционную работу.
Как все получилось? В моей жизни был период, когда я обнаружила, что в мире написано достаточно большое количество книг о том, как работать с билингвами. „Работать“ – это ключевое слово, потому что вся эта информация собиралась для учителей и воспитателей. И тут я задалась вопросом, что педагоги, возможно, отлично разбираются в том, как растут и развиваются билингвы, но что об этом знаем мы, родители?
Так появилась идея - переложить научную информацию в книгу, которая бы легко читалась и предназначалась именно для родителей.
Мне удалось привлечь к созданию книги блестящих экспертов с обширным практическим опытом. Одна из них - Екатерина Кудрявцева, которая живет в Германии и написала немало научных книг о билингвах именно для педагогов.
Какой должна быть литературная форма для такой книги? Мы предположили, что самая понятная – это форма так называемых „кейсов“. Родитель рассказывает о каком-то интересном опыте из жизни ребенка, эксперты этот опыт комментируют с научной точки зрения. Откуда были взяты „кейсы“? В основном из нашего семейного опыта освоения младшим ребенком эстонского языка, ведь книга писалась для жителей Эстонии.
Хотя, если говорить об основных принципах, которые освещаются в книге, они могут быть унифицированы для любых языков.
На RusDelfi скоро появится новый блог, в котором Алена вместе со своими соавторами будут подробно разбирать тонкости и проблемы, с которыми сталкиваются все семьи, погруженные сразу в несколько языковых культур. В конце каждого материала можно будет задать вопрос автору и получить индивидуальную консультацию.
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