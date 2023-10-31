Холода отменяются? Сегодня столбик термометра поднимется до 11 градусов

Во вторник днем в перовой половине дня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, кое-где туман. После обеда облачность усилится, дожди распространятся с юга на север. Вечером осадки усилятся. Ветер юго-восточный и восточный 4-10, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Вечером в районе Рижского залива ветер сменит направление на южное, на северном побережье восточный и северо-восточный ветер усилится до 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 4..8, вечером на юге Эстонии до 11°C.

Среда, 01.11

Ночью : Облачно. Пройдут дожди, утром осадки станут менее интенсивными. Ветер северо-восточный и восточный 3-8, на северном побережье 9-15, порывами 20 м/с. После полуночи на островах и в Южной Эстонии ветер сменится на юго-западный и западный 5-10, на островах порывами 15 м/с. К утру в Северной Эстонии северо-восточный и северный ветер ослабнет до 5-10 м/с. Температура воздуха 4..9°С. Днем : Облачно. Во многих местах пройдет дождь, к вечеру облачность уменьшится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, на северном побережье северный 4-10, на островах порывами 15 м/с. Днем ​​ветер повсеместно повернет на юго-запад и запад и усилится, в прибрежных зонах порывами до 18 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Четверг, 02.11

Ночью : Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с, утром ослабнет. Температура воздуха 0..+5°С. Днем : Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с, днем ​​переменных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Пятница, 03.11