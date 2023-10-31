Эстонская гонщица искала спонсора, а получила непристойное предложение: за это помассируй мою „шишечку“

По словам Мейер, женщины в мотоспорте по-прежнему не имеют таких же возможностей, как мужчины, для получения поддержки. „В мире триала есть только две женщины, которые являются гонщицами заводских команд. Одна из них — девятикратная чемпионка мира, а другая — вторая в мире. Но по сравнению с коллегами по команде, их зарплаты и возможности гораздо меньше“, - пояснила эстонка.

„У меня был крайне ужасный опыт, и я не думаю, что кто-либо должен переживать подобное“, - отметила мотогонщица.

„Один мужчина сказал мне, что ему нравится то, что я делаю, и он хочет поддержать меня, но в обмен на эту поддержку он хотел, чтобы я помассировала его „шишечку“. У меня взорвался мозг! Я подумала: кем ты себя возомнил или кем ты меня считаешь! - вспомнила Кейти неприятный случай. - К сожалению, мир и реальность таковы!“

28-летняя Мейер финишировала девятой в Мировой серии в этом сезоне мототриала. В 2022 году она была признана лучшей мотоспортсменкой Эстонии, а также лучшей в мототриале. А в 2021 году Мейер совершила 11-метровый прыжок на мотоцикле с крыши на крышу 30-этажного отеля Swissotel в Таллинне, установив мировой рекорд.

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