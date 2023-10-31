Норвежка первой в мире попалась на новом виде „допинга“
Новый сезон горнолыжники начали первыми. На этапе Кубка мира в австрийском Зельдене в гигантском слаломе выиграла чемпионка Олимпиады и мира Лара Гут-Бехрами из Швейцарии. Но ее победа вряд ли волновала всех так, как дисквалификация Рагнхиль Мувинкель из Норвегии.
Призер ОИ и ЧМ шла на шестом месте после первой попытки. Дальше этого норвежка не зашла. Судьи забанили ее за излишний фтор на лыжах. Мувинкель и вся сборная были в шоке. Лыжи проверялись с помощью специального прибора, который есть и у Международной федерации (FIS), но что-то пошло не так, сообщает Sport24.
„Это отстойно. Мы делали много тестов, все было хорошо, и мы действовали в рамках правил. Конечно, так не должно быть.
Мы не пытаемся жульничать, я уверена, что произошла ошибка. Судья объяснил, что значения были настолько высоки, что загрязнение лыж из-за трассы исключено, фтор мог попасть на них только со смазкой“, — цитирует Мувинкель TV2.
Возможно, дело не в приборе, а в невнимательности команды горнолыжницы. Тут как с БАДами, которые часто оказываются загрязнены „запрещенкой“, а производитель об этом не говорит. Эксперт шведского телеканала SVT, двукратная чемпионка Олимпиады Пернилла Виберг заявила, что на упаковке продукта могли просто не написать о содержании фтора в составе. Версия интересная, но пока никак не подтвержденная.
Ясно одно: ситуация с Мувинкель не будет первой и последней в этом сезоне. Точного прибора для определения фтора на лыжах прямо сейчас нет ни у кого. Это факт. И гарантий от производителей лыжных мазей — тоже.
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