В Таллинн пройдет грандиозное событие в сфере зеленых инноваций

Мероприятие соберет в столице инновационные компании, около 500 инвесторов, а также признанных международных визионеров и ведущих ученых со всего мира. При предварительной регистрации участие в мероприятии для посетителей бесплатно.

„NEXPO Tallinn способствует сотрудничеству между ведущими специалистами в области зеленых технологий, предпринимателями и научными учреждениями. Обмен знаниями и лучшими практиками имеет ключевое значение для создания более устойчивого будущего“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Он добавил, что мероприятие является местом встречи для самых свежих и амбициозных идей, и оно представляет Эстонию как площадку для развития инновационного предпринимательства и инноваций в целом. „Наше преимущество заключается в малых размерах города, гибкости и технологической открытости общества, что способствует разработке, тестированию и внедрению новых решений. Инновационные и экологичные решения все больше влияют на развитие городского пространства Таллинна“, - отметил Кылварт.

На выставке NEXPO Tallinn будет представлено почти 80 экспонентов. Все заинтересованные могут ознакомиться с инновационной продукцией и услугами, которые влияют на будущее городского пространства, создают более дружественную для человека и экологии среду обитания и трансформируют целые отрасли. На выставке будут представлены компании из Эстонии и соседних стран, а также, например, из Италии, Германии и Южной Кореи.

„Посетители NEXPO Tallinn смогут своими глазами увидеть и познакомиться с самыми амбициозными решениями будущего. Масштаб выставки в Эстонии и во всем регионе исключителен, и местным жителям предоставлена уникальная возможность познакомиться с важнейшими глобальными трендами прямо у себя дома“, - сказала координатор NEXPO Tallinn Теле Йоост. Ожидается, что выставку посетит около 4000 человек.