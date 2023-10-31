В Таллинн пройдет грандиозное событие в сфере зеленых инноваций
С 13 по 17 ноября в Эстонии пройдет крупнейшая в истории страны выставка „зеленых“ и природосберегающих технологий NEXPO Tallinn, основное внимание на которой будет уделено транспортным решениям для городского пространства.
Мероприятие соберет в столице инновационные компании, около 500 инвесторов, а также признанных международных визионеров и ведущих ученых со всего мира. При предварительной регистрации участие в мероприятии для посетителей бесплатно.
„NEXPO Tallinn способствует сотрудничеству между ведущими специалистами в области зеленых технологий, предпринимателями и научными учреждениями. Обмен знаниями и лучшими практиками имеет ключевое значение для создания более устойчивого будущего“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Он добавил, что мероприятие является местом встречи для самых свежих и амбициозных идей, и оно представляет Эстонию как площадку для развития инновационного предпринимательства и инноваций в целом. „Наше преимущество заключается в малых размерах города, гибкости и технологической открытости общества, что способствует разработке, тестированию и внедрению новых решений. Инновационные и экологичные решения все больше влияют на развитие городского пространства Таллинна“, - отметил Кылварт.
На выставке NEXPO Tallinn будет представлено почти 80 экспонентов. Все заинтересованные могут ознакомиться с инновационной продукцией и услугами, которые влияют на будущее городского пространства, создают более дружественную для человека и экологии среду обитания и трансформируют целые отрасли. На выставке будут представлены компании из Эстонии и соседних стран, а также, например, из Италии, Германии и Южной Кореи.
„Посетители NEXPO Tallinn смогут своими глазами увидеть и познакомиться с самыми амбициозными решениями будущего. Масштаб выставки в Эстонии и во всем регионе исключителен, и местным жителям предоставлена уникальная возможность познакомиться с важнейшими глобальными трендами прямо у себя дома“, - сказала координатор NEXPO Tallinn Теле Йоост. Ожидается, что выставку посетит около 4000 человек.
Кроме того, на протяжении 5 дней на дискуссионных площадках NEXPO Tallinn можно будет принять участие в увлекательной программе общей длительностью около 40 часов. В рамках мероприятия будут проходить тематические дебаты, панельные дискуссии, и выступят настоящие звезды отрасли. „Обсуждаться будет широкий круг тем, и каждый найдет для себя что-то интересное – будь то влияние технологий на городское пространство, возможности применения дронов в транспорте, прогресс в области водородных технологий или последние достижения в сфере экономики замкнутого цикла. Многих возможно заинтересует обсуждение проблемы утилизации пластиковых отходов в регионе Балтийского моря“, - выделила Йоост некоторые из тем.
Выставка также предоставляет местным компаниям отличную возможность привлечь внимание к своим продуктам и решениям на глобальном уровне и найти инвесторов. NEXPO Tallinn совместно с Cleantech Forum Europe привлекает сотни инвесторов, находящихся в поиске новых возможностей для инвестиций в одной из самых быстрорастущих отраслей cleantech. В Таллинне будут присутствовать представители многих международных инвестиционных фондов, что означает новых потенциальных инвесторов для представленных на выставке эстонских компаний.
Более подробную информацию о программе и экспонентах NEXPO Tallinn можно найти здесь.
NEXPO Tallinn – это одно из мероприятий в рамках Greentech Week. Кроме того, на этой же неделе в Таллинне пройдут GreenEST Summit, Cleantech Forum Europe, Smart Cities Convention, Green Governance Conference и Balanced Economy Forum.
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