Лионель Месси в 8-й раз получил „Золотой мяч“

В прошлом сезоне Месси, играя за „ПСЖ“, стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022.

„Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту. Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной“, – сказал Месси.

Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Это 8-й и рекордный „Золотой мяч“ Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2022/23). Его ближайший преследователь Криштиану Роналду брал награду 5 раз.

Футболистка „Барселоны“ Айтана Бонмати получила „Золотой мяч“. Бонмати – полузащитник „Барселоны“ и женской сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.

20-летний игрок сборной Англии и „Реала“ Джуд Беллингем получил „Копа Трофи“. Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.

Вингер мадридцев и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал обладателем приза имени Сократеса за благотворительную деятельность.

Игрок „Реала“ является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций Винисиуса составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.

Голкипер „Астон Виллы“ и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю.

Форвард „Манчестер Сити“ и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру сезона.

Лучшим клубом года признан „Манчестер Сити“, выигравший требл в сезоне-2022/23 – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. „Горожане“ выигрывают эту премию во второй раз подряд.