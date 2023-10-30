„Какого хрена движ нездоровый?“: Что пропагандисты и z-патриоты говорят о беспорядках в аэропорту Махачкалы

„Не надо экстраполировать случившееся на весь Дагестан. Иначе вы ничем не отличаетесь от погромщиков“, — выступила против антикавказских высказываний глава RT Маргарита Симоньян.

Депутат Госдумы и телеведущий „России-1“ Евгений Попов высказался еще жестче: „Перестаньте называть дагестанских погромщиков протестующими. Это преступники, каждый из которых понесет наказание. Махачкала — не Киев. В России так нельзя“.

„В России недопустима ненависть по национальному признаку, в России не может быть еврейских, таджикских, украинских, любых других погромов, — написал он в своем телеграм-канале. — Мы и воюем сейчас, потому что мы хотим жить в справедливом мире, а для этого мы и с себя должны строго спрашивать“.

Первые лица страны пока молчат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит произошедшее с главами всех силовых ведомств, а также с премьером Михаилом Мишустиным, главой МИД Сергеем Лавровым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Захват аэропорта он назвал „результатом вмешательства извне, в том числе информационного воздействия“.

„Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали“, — написал Меликов. Он назвал беспорядки „беспределом“ и заявил, что их участники „своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины“.

Спустя почти сути после того, как толпа прорвалась в здание аэропорта Махачкалы, а затем и на летное поле, чтобы не допустить прибытия „беженцев из Израиля“, лишь немногие представители российской власти дали оценку произошедшему. Первым происходящее осудил глава Дагестана Сергей Меликов.

Пропагандистка Анастасия Кашеварова открыто раскритиковала власти за „проваленную“ работу по межнацотношениям: „Проблема не в диаспорах, не в национальностях, не в религиозном вопросе. Проблема в том, что закон не работает, то есть его не хотят соблюдать, иначе это не принесет колоссальных доходов в отдельно взятые карманы“. Среди руководства республики нет людей, которые были бы авторитетом у населения, добавила она: „Почему? Потому что очень сложный и коррумпированный регион. Потому что нет ни одного официального лица, у которого бы была чистая совесть и стопроцентный авторитет, чтобы люди прислушались“.

Известный Z-канал Рыбарь соглашается, что дагестанские протесты „инспирированы ЦИПсО“. Российская пропаганда утверждает, что ЦИПсО — подразделением украинской армии, которое якобы специализируется на информационной войне. „Ципсошников“ российские патриоты ловят по всему интернету, и часто украинские провокаторы мерещатся им в обычных пользователях, которые критикуют российскую власть и войну в Украине.

Медведев уверен, что эти же „авторы“ беспорядков в следующий раз могут „качнуть“ ситуацию в другом регионе и по другому поводу: „Поэтому так важно, чтобы реакция власти на события в Махачкале была быстрой, четкой, внятной и жесткой“.

„Всем же понятно, что дело собственно не в Дагестане? Что тут отрабатывается прямо сейчас технология инфовойны, управления массами? Это просто полигон“, — написал многолетний сотрудник ВГТРК Андрей Медведев (с 2021 года он еще и вице-спикер Мосгордумы).

Однако чаще провластные комментаторы перекладывают ответственность за случившееся на „провокаторов“ и „манипуляторов“ — причем с украинской стороны.

Бывшая сотрудница RT Екатерина Винокурова назвала произошедшее вчера в аэропорту Махачкалы „терактом с попыткой захвата заложников“. Винокурова раскритиковала местных силовиков за то, что на этапе подготовки „не поймали такие сообщения“, не перекрыли дорогу в аэропорт заранее.

„Всегда считалось, что нужна смелость, чтобы противостоять врагам, — написал Хамзаев. — Но куда больше смелости нужно, чтобы в сложную минуту не поддаться движению толпы, окликнуть людей и сказать: здесь вы не правы, вот таким способом ту или иную проблему не решить“.

Депутат Госдумы из Дагестана Бийсултан Хамзаев тоже настаивает, что важно не мазать всех дагестанцев одной краской. По его словам, в аэропорту были люди, пытавшиеся вразумить погромщиков.

Она тоже заявила, что беспорядки случились из-за происков врагов, но упоминает не ЦИПсО, а паблики Ходорковского и уехавшего в Украину экс-депутата Пономарева: „Наши враги знают, что Дагестан вспыхивает как спичка по любому кипишу, уж очень много национальностей там проживает. И сейчас они успешно опробовали разжигание межнациональной розни“.

Многие пропагандисты противопоставляют махачкалинских погромщиков „настоящим героям“, которые воюют на „СВО“, как пропаганда называет войну в Украине. Кашеварова, например, рассказывает о своем товарище из Дагестана, который „по велению души“ поехал воевать в Украину, и теперь переживает из-за творящегося в родной республике. Кашеварова утверждает, что ей стыдно перед бойцами.

А Коц из КП перечисляет имена пятерых погибших на войне с Украиной дагестанцев, называя их настоящими героями — в отличие от тех, кто пришел в аэропорт. Воинственно настроенным махачкалинцам он предлагает повернуть свою злость в сторону Украины: „Такие смелые и хотите убивать евреев? Езжайте в Газу. Или в Киев. Я знаю адрес одного, могу подсказать: Банковая, 11“, — добавил он, имея в виду Офис президента Зеленского.

Ту же мысль продвигает одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов: „Парни, какого хрена движ нездоровый? В 132 бригаде вы сможете показать всю свою отвагу и мужественность“, — написал он. Ворвавшимся в аэропорт Дагестана он предложил поехать в Авдеевку Донецкой области — в последнее время российские войска наращивают там свои атаки, и некоторые комментаторы прогнозируют, что это направление фронта может стать вторым Бахмутом.

А что по телевизору?

По федеральным телеканалам о событиях в Махачкале говорят совсем не так много.