„Какого хрена движ нездоровый?“: Что пропагандисты и z-патриоты говорят о беспорядках в аэропорту Махачкалы(16)
В России „патриотические“ телеграм-каналы и государственное ТВ в основном осудили погром в аэропорту Махачкалы. Ответственность за случившееся они возложили на „провокаторов“ и „манипуляторов“ — с украинской стороны, передает Би-би-си.
Спустя почти сути после того, как толпа прорвалась в здание аэропорта Махачкалы, а затем и на летное поле, чтобы не допустить прибытия „беженцев из Израиля“, лишь немногие представители российской власти дали оценку произошедшему. Первым происходящее осудил глава Дагестана Сергей Меликов.
„Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали“, — написал Меликов. Он назвал беспорядки „беспределом“ и заявил, что их участники „своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины“.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей.
Первые лица страны пока молчат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит произошедшее с главами всех силовых ведомств, а также с премьером Михаилом Мишустиным, главой МИД Сергеем Лавровым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Захват аэропорта он назвал „результатом вмешательства извне, в том числе информационного воздействия“.
В отличие от представителей власти, российское госТВ и провластные телеграм-каналы с оценками и причинами произошедшего определились гораздо быстрее.
„В России не может быть погромов“: кто осудил беспорядки
Известный военкор Евгений Поддубный, освещавший для телеканала „Россия“ войну в Украине и поддерживающий российское вторжение, осудил события и призвал наказать погромщиков.
„В России недопустима ненависть по национальному признаку, в России не может быть еврейских, таджикских, украинских, любых других погромов, — написал он в своем телеграм-канале. — Мы и воюем сейчас, потому что мы хотим жить в справедливом мире, а для этого мы и с себя должны строго спрашивать“.
Депутат Госдумы и телеведущий „России-1“ Евгений Попов высказался еще жестче: „Перестаньте называть дагестанских погромщиков протестующими. Это преступники, каждый из которых понесет наказание. Махачкала — не Киев. В России так нельзя“.
„Не надо экстраполировать случившееся на весь Дагестан. Иначе вы ничем не отличаетесь от погромщиков“, — выступила против антикавказских высказываний глава RT Маргарита Симоньян.
Депутат Госдумы из Дагестана Бийсултан Хамзаев тоже настаивает, что важно не мазать всех дагестанцев одной краской. По его словам, в аэропорту были люди, пытавшиеся вразумить погромщиков.
„Всегда считалось, что нужна смелость, чтобы противостоять врагам, — написал Хамзаев. — Но куда больше смелости нужно, чтобы в сложную минуту не поддаться движению толпы, окликнуть людей и сказать: здесь вы не правы, вот таким способом ту или иную проблему не решить“.
Бывшая сотрудница RT Екатерина Винокурова назвала произошедшее вчера в аэропорту Махачкалы „терактом с попыткой захвата заложников“. Винокурова раскритиковала местных силовиков за то, что на этапе подготовки „не поймали такие сообщения“, не перекрыли дорогу в аэропорт заранее.
Однако чаще провластные комментаторы перекладывают ответственность за случившееся на „провокаторов“ и „манипуляторов“ — причем с украинской стороны.
„Недалеких людей развели ципсошники“: версия об украинской провокации
„Всем же понятно, что дело собственно не в Дагестане? Что тут отрабатывается прямо сейчас технология инфовойны, управления массами? Это просто полигон“, — написал многолетний сотрудник ВГТРК Андрей Медведев (с 2021 года он еще и вице-спикер Мосгордумы).
Медведев уверен, что эти же „авторы“ беспорядков в следующий раз могут „качнуть“ ситуацию в другом регионе и по другому поводу: „Поэтому так важно, чтобы реакция власти на события в Махачкале была быстрой, четкой, внятной и жесткой“.
Александр Коц из „Комсомольской правды“ назвал пришедших в аэропорт „недалекими людьми“, которых „развели ципсошники“.
Известный Z-канал Рыбарь соглашается, что дагестанские протесты „инспирированы ЦИПсО“. Российская пропаганда утверждает, что ЦИПсО — подразделением украинской армии, которое якобы специализируется на информационной войне. „Ципсошников“ российские патриоты ловят по всему интернету, и часто украинские провокаторы мерещатся им в обычных пользователях, которые критикуют российскую власть и войну в Украине.
Пропагандистка Анастасия Кашеварова открыто раскритиковала власти за „проваленную“ работу по межнацотношениям: „Проблема не в диаспорах, не в национальностях, не в религиозном вопросе. Проблема в том, что закон не работает, то есть его не хотят соблюдать, иначе это не принесет колоссальных доходов в отдельно взятые карманы“. Среди руководства республики нет людей, которые были бы авторитетом у населения, добавила она: „Почему? Потому что очень сложный и коррумпированный регион. Потому что нет ни одного официального лица, у которого бы была чистая совесть и стопроцентный авторитет, чтобы люди прислушались“.
Она тоже заявила, что беспорядки случились из-за происков врагов, но упоминает не ЦИПсО, а паблики Ходорковского и уехавшего в Украину экс-депутата Пономарева: „Наши враги знают, что Дагестан вспыхивает как спичка по любому кипишу, уж очень много национальностей там проживает. И сейчас они успешно опробовали разжигание межнациональной розни“.
Многие пропагандисты противопоставляют махачкалинских погромщиков „настоящим героям“, которые воюют на „СВО“, как пропаганда называет войну в Украине. Кашеварова, например, рассказывает о своем товарище из Дагестана, который „по велению души“ поехал воевать в Украину, и теперь переживает из-за творящегося в родной республике. Кашеварова утверждает, что ей стыдно перед бойцами.
А Коц из КП перечисляет имена пятерых погибших на войне с Украиной дагестанцев, называя их настоящими героями — в отличие от тех, кто пришел в аэропорт. Воинственно настроенным махачкалинцам он предлагает повернуть свою злость в сторону Украины: „Такие смелые и хотите убивать евреев? Езжайте в Газу. Или в Киев. Я знаю адрес одного, могу подсказать: Банковая, 11“, — добавил он, имея в виду Офис президента Зеленского.
Ту же мысль продвигает одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов: „Парни, какого хрена движ нездоровый? В 132 бригаде вы сможете показать всю свою отвагу и мужественность“, — написал он. Ворвавшимся в аэропорт Дагестана он предложил поехать в Авдеевку Донецкой области — в последнее время российские войска наращивают там свои атаки, и некоторые комментаторы прогнозируют, что это направление фронта может стать вторым Бахмутом.
А что по телевизору?
По федеральным телеканалам о событиях в Махачкале говорят совсем не так много.
Передача „Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым“ шла в эфире как раз в тот момент, когда в Махачкале толпа бегала по летному полю. Но Соловьев прокомментировал только попытки найти евреев в дагестанских гостиницах (это случилось еще в воскресенье днем). „Но бегать по гостиницам, как произошло в одной из республик Кавказа, и искать евреев, хоть и с надписью „Израильтян здесь никого нет“, и выселить... Это не мы. Так не может быть. Это абсолютно неправильно, — сказал Соловьев, который открыто говорит о своих еврейских корнях. — Попытки сказать, что вот, одна из основных авраамистических религий изначально порочна — это значит её не понимать. Это значит вообще никогда не слушать то, что говорят и религиозные деятели нашей страны, и говорит президент нашей страны“.
В основном же государственные телеканалы говорили о вечерних событиях уже утром. Захват аэропорта толпой упоминали в основном в контексте возбужденного по этому поводу уголовного дела.
„В связи со вчерашними беспорядками в районе аэропорта Махачкалы глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела. В ведомстве отметили, что действиям участников и организаторов будет дана всесторонняя правовая оценка“, — сказал ведущий „Вестей“ на „России-1“, даже не пояснив, о каких беспорядках речь.
„Ранее в соцсетях появились провокационные сообщения с призывами выйти на протест в районе аэропорта Махачкалы. Их разместили незадолго до прибытия самолета из Израиля. В ходе беспорядков произошли погромы, пострадали правоохранители“, — объяснили на московском „ТВ Центр“.
В утренних новостях на НТВ про сами беспорядки на территории аэропорта рассказали подробнее, также упомянули о поисках беженцев из Израиля в гостинице в Хасавюрте, о подожженных покрышках на территории строящегося еврейского культурного центра в Нальчике. Ведущий повторил версию о провокации с украинской стороны, которую раскручивает российская пропаганда: „По некоторым данным, конфликт провоцировали экстремистскими призывами в телеграм-канале, который администрировался с территории Украины“.
Телеканал „РенТВ“ начал оперативно упоминать происходящее в Махачкале еще в 11 вечера 29 октября. В итоговой программе с Петром Марченко корреспондент рассказывал с места событий: „Их целью был самолет из Израиля. Толпа разбила двери, ведущие в терминал аэропорта, пыталась останавливать автобусы, въезжающие в город. Только что прорвались на крышу терминала международного, также сломали забор и прошли на взлетную полосу“. Все тот же нарратив о провокации извне звучал и на „РенТВ“.
А „Первый канал“ в выпуске новостей в 9 утра вовсе не сообщил о погроме в Дагестане. Зато в информационной программе „Время покажет“ о событиях в аэропорту Махачкалы поговорили. Участники передачи сразу же как о факте заявили, что действиями людей управляли с помощью телеграм-канала из Украины. И дальше лишь строили предположения, с какой целью эту провокацию затеяли.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.