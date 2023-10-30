ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (614-й день) | По подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе задержаны двое российских военнослужащих

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ) заявило, что минувшей ночью украинские силы „успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян“ на западном побережье аннексированного Крыма. По данным Telegram-канала ASTRA, в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО возле села Оленевка повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению, ранены 17 российских военнослужащих. Утром Telegram-канал „Крымский ветер“ сообщил о том, что в Севастопольской бухте были слышны два громких залпа, а позже несколько взрывов с последующей детонацией раздались и в самом аннексированном Севастополе, в городе была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 30 октября ВС РФ с находящегося под контролем России левого берега Днепра несколько раз атаковали Херсон, в результате ударов по Центральному району города есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко. В результате российского удара управляемыми авиабомбами по одному из сел в Бериславском районе Херсонской области разрушена часовня Пресвятой Богородицы, при этом получили ранения два человека, сообщила Херсонская областная военная администрация. Днем в понедельник в Херсоне под обстрел российских войск попало маршрутное такси. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек - два мужчины и пять женщин.

Россия нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области, сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате обстрела вспыхнул пожар, были повреждены административное здание и техника предприятия. Пострадали два человека, которые были доставлены в больницу. Состояние обоих оценивается как среднетяжелое.

В течение минувшей ночи российские войска выпустили по Украине 12 ударных беспилотников Shahed-136/131 и две ракеты Х-59 , сообщает командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, все 14 воздушных целей противника были уничтожены средствами ПВО над Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областями.

Командующим российской группировкой войск „Днепр“, действующей на херсонском направлении, назначен командующий Воздушно-десантными войсками РФ, заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. До него группировкой войск „Днепр“ командовал генерал-полковник Олег Макаревич.

Европейский центробанк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки еврозоны с тем, чтобы они сокращали и прекращали свою деятельность в России . Об этом в интервью Financial Times заявил глава Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа. С начала войны в Украине банки сократили свои операции с Россией на 47 процентов, однако, по его словам, для выхода из российского бизнеса существуют юридические препятствия, а кроме того, не так-то просто найти подходящих покупателей. Крупнейший западный банк, продолжающий активность в России, - австрийский Raiffeisen Bank International (RBI). В РФ активно работают также итальянский UniCredit и некоторые американские банки.

„Только с 4 июня <…> Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов“, - цитирует „Интерфакс“ заявление главы Минобороны РФ на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме в понедельник.

Вооружённые силы Украины за время начатого летом текущего года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными , не достигнув никаких значимых успехов на поле боя, утверждает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Более 170 боевиков частной военной компании (ЧВК) „Вагнер“ вошли в состав чеченского полка специального назначения „Ахмат“, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тем самым он подтвердил слова командира базирующегося в республике подразделения Апты Алаудинова, который сообщил о пополнении полка за счет боевиков „Группы Вагнера“, однако не назвал их число.

Украинские военные около 13:00 пытался атаковать цели в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, все они сбиты, утверждает Минобороны России.

Российская армия перешла от обороны к активным действиям в районе Бахмута Донецкой области, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В интервью „Интерфакс - Украина“ он рассказал, что российские войска, не оставляя попыток добиться успехов, ежедневно атакуют позиции ВСУ: „Действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе“.

По словам Сырского, особую активность противник „проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях“, а под Бахмутом „существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям“.

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ утверждает, что враг „несет большие потери и не может достичь поставленных целей“.

Как сообщает Time со ссылкой на источники в окружении президента Украины, зимой в руководстве страны могут произойти значительные перестановки. В частности, по увтерждению издания, будут уволены министр правительства и один из высокопоставленных генералов. На них возложат ответственность за „медленный прогресс на фронте“, то есть недостаточно успешное контрнаступление. Имена этих людей журналисты не называют.Time также пишет, что Зеленский „был зол“ после поездки в США, по итогам которой появились признаки, что Запад устал от войны.

Российские власти задержали двух военнослужащих по подозрению в убийстве девяти человек в оккупированной Волновахе

Следственный комитет России объявил, что по подозрению в убийстве девяти человек в оккупированном (и сильно разрушенном в первые дни полномасштабного вторжения) городе Волноваха Донецкой области задержаны двое военнослужащих с Дальнего Востока.

Мотивом убийства ведомство предварительно назвало „бытовой конфликт“.

Девять человек, в том числе двое детей, были застрелены в частном доме в Волновахе в ночь на 28 октября.