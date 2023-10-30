Кылварт: автоналог следует отменить, либо полученные от него доходы направить в пользу самоуправлений

По мнению Кыварта, местные самоуправления могли бы использовать эти деньги для помощи людям, поскольку повышение государственных налогов и состояние экономики приводят к тому, что жители и, следовательно, сами самоуправления попадают в затруднительное положение.

„Чтобы в трудные времена местные самоуправления могли своих граждан обеспечить необходимыми услугами и оказывать социальную защиту, при введении налога на автомобили государству имеет смысл разделить доходы от него с местными самоуправлениями - по аналогии, как это осуществляется с подоходным налогом. Тем более, что целью автомобильного налога является введение экологического налога на транспортные средства. Местные самоуправления играют центральную роль в реализации климатической политики, а также в развитии и поддержании транспортной инфраструктуры“, — отметил Кылварт.

Кылварт добавил, что сегодня цель введения налога на автомобили явно можно рассматривать не как приведение бюджета к балансу или охрану окружающей среды, а как выполнение главного обещания Партии реформ – восстановление единого подоходного налога, стоимостью примерно 500 миллионов евро.

„Повышение налога с оборота, повышение подоходного налога, введение налога на автомобили, отмена льгот по подоходному налогу и отмена бесплатного общественного транспорта на уездных линиях ежегодно обходятся семьям в тысячи евро. Совершенно очевидно, что больше всего от этих решений пострадают люди с более низкими доходами, а также многодетные семьи и особенно пожилые люди“, — подчеркнул Кылварт.