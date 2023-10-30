ВИДЕО | Эстонская лучница завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Реэна Пярнат заняла 12-е место в квалификации, набрав 539 очков. По итогам предварительного раунда Пярнат встретилась в основной сетке с француженкой Луизой Ботте, занявшей четвертое место в квалификации. Пярнат выиграла у нее со счетом 6:4. В полуфинале Пярнат уступила Лауре Ван дер Винкель из Нидерландов, а в поединке за третье место Пярнат победила Сару Рассел из Великобритании со счетом 6:0.

„Реэна специально не готовилась к этим соревнованиям. Это были ее первые соревнования в закрытых помещениях после двухнедельного перерыва в стрельбе из лука. В 2016 году Реэна также завоевала бронзовую медаль на этом же уровне, но в последние годы она не участвовала в зимних соревнованиях в закрытых помещениях. Однако теперь к подсчету очков мирового рейтинга добавился и внутренний формат“, - добавил Луйк.

Благодаря третьему месту, заработанному в Швейцарии, Реэна Пярнат поднялась на 30 позиций в мировом рейтинге и по состоянию на понедельник находится на 77-й строчке.

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