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30.10.2023, 19:17

Ученый ТУ Аймар Вентсель: не думаю, что к направленной против евреев акции в Дагестане причастен Кремль

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Не менее 20 человек пострадали в Махачкале в акции, направленной против евреев.
Не менее 20 человек пострадали в Махачкале в акции, направленной против евреев.
ФОТО: - | AFP

Как сказал старший научный сотрудник Тартуского университета, этнолог Аймар Вентсель, на Северном Кавказе достаточно сильны антисемистские настроения. С большой долей вероятности можно предположить, что за протестной акцией в Махачкале стоят местные жители, а не российские спецслужбы или Кремль.

В воскресенье вечером в российском Дагестане враждебно настроенная толпа в несколько сотен человек ворвалась на аэродром города Махачкалы с требованием выдать им евреев, которые прилетели на самолете из Тель-Авива. Они выкрикивали антисемитские лозунги и размахивали флагами Палестины. Толпа, прорвав ограждение, ворвалась на аэродром. По сообщению властей, пострадали не менее 20 человек. После продолжавшейся несколько часов антисемитской акции силы безопасности задержали большое количество участников беспорядков.

Как считает депутат парламента Израиля, член комиссии по иностранным делам и обороне Зеев Элькин, выступавший переводчиком на переговорах премьер-министра с российским президентом Владимиром Путиным, хаос в аэропорту столицы Дагестана был отнюдь не случаен. Зеев Элькин не исключает, что к этой акции может быть причастен Кремль.

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