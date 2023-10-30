Ученый ТУ Аймар Вентсель: не думаю, что к направленной против евреев акции в Дагестане причастен Кремль

В воскресенье вечером в российском Дагестане враждебно настроенная толпа в несколько сотен человек ворвалась на аэродром города Махачкалы с требованием выдать им евреев, которые прилетели на самолете из Тель-Авива. Они выкрикивали антисемитские лозунги и размахивали флагами Палестины. Толпа, прорвав ограждение, ворвалась на аэродром. По сообщению властей, пострадали не менее 20 человек. После продолжавшейся несколько часов антисемитской акции силы безопасности задержали большое количество участников беспорядков.