С сегодняшнего дня Таллинн начинает наблюдение за сортировкой жителями отходов

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, сортировка отходов позволяет направить их на переработку в максимальном объеме. „То, что попадает в контейнеры со смешанными бытовыми отходами, наглядно демонстрирует, сортировка каких видов мусоры вызывает затруднение у горожан. Особого внимания требует сортировка биоотходов. Что касается раздельного сбора, то все жители Таллинна имеют возможность заказать услугу их вывоза или, в случае небольших домов, компостировать биоотходы. Мы организуем консультации, чтобы помочь горожанам лучше понять, как правильно сортировать отходы, и поддержать их практическими рекомендациями“, - сказал Вимм.

Состав мусора в контейнерах для смешанных отходов указывает на то, сортировка каких отходов представляет для горожан наибольшую сложность. Особенное внимание обращается на биоотходы, для их раздельного сбора у всех жителей столицы была возможность заказать раздельный вывоз или создать условия для компостирования. Выборочное исследование состава смешанных отходов проводится совместно с предприятием PrügiBinGo.

С этой целью заключен договор с OÜ Ecomarketer. Наблюдение проводится, чтобы выявить, в каком состоянии находится процесс сортировки отходов и на основании результатов мотивировать людей, консультировать их и проводить информационную кампанию. Подчеркивается, что эта деятельность проводится не для того, чтобы выписывать штрафы и наказывать. При помощи PrügiBinGo проводится наблюдение, анализируются результаты, составляется отчет.

В фокусе центра стратегического управления – проводить работу на местах среди тех, кто получил от города устройства для компоста или разрешение в районной управе для изготовления компоста из биоотходов на месте. Для этого в Таллиннском регистре собственников отходов в каждом районе делается случайная выборка и изучается, есть ли биоотходы в контейнере для смешанных отходов. Если выясняется, что изготовление компоста проводится с нарушением требований, владельцев проконсультируют на тему того, как это исправить.