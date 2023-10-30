Будьте внимательны: из-за зимней погоды на улицах Таллинна появилась спецтехника

„Начался зимний сезон, поэтому мы рекомендуем автомобилистам выбирать скорость, соответствующую зимним дорожным условиям, и соблюдать большую, чем обычно, дистанцию. Пешеходам следует убедиться, что их обувь подходит для зимних условий, а, ступая на пешеходный переход, убедиться, что транспортные средства успевают остановиться, ведь скользкая дорога может удлинить тормозной путь автомобиля“, - сказал руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. Он добавил, что, отправляясь в путь на машине с летними покрышками, важно оценить дорожные условия и необходимость поездки, поскольку в этой ситуации она может быть опасна.

Уборкой главных дорог и других крупных объектов будут заниматься партнерские организации Таллиннского департамента окружающей среды и городского хозяйства, а уборкой снега с дорог внутри кварталов и небольших улиц – подрядчики районных управ города. На начало сезона для профилактической противогололедной обработки в запасе имеется 11 тысяч тонн хлоридов и 1200 тонн гранитной крошки.

Стоит отметить, что помимо тротуаров, обслуживание которых включено в договоры с подрядчиками, в городе есть и тротуары, ответственность за состояние которых лежит на собственниках жилья. Такие пешеходные зоны составляют примерно половину от общего объема. Для борьбы с гололедом следует использовать насыпной материал диаметром от 2 до 6 мм. Не допускается использование золы, песка или хлоридов. Сейчас районные управы бесплатно предоставляют гранитную крошку квартирным товариществам. Дополнительную информацию можно получить в районных управах.

О недостаточном обслуживании улиц горожане могут сообщить по телефону городской помощи 14410.

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