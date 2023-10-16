Действия киберпреступников часто незаметны, пока не становится слишком поздно

Так что же делать, чтобы быть полностью уверенным в том, что в компьютерной сети вашей фирмы нет вредоносных программ, что компьютеры ваших сотрудников не причастны к блокировке каких-то важных страниц? К сожалению, на этот вопрос нет единственного и лучшего ответа. Достаточно защищенным можно считать предприятие, вокруг которого умело уложены различные уровни так называемой кибербезопасности – обучение сотрудников, защита оборудования, безопасное интернет-соединение. Вредоносное ПО обычно проникает в компьютеры с помощью людей, например, когда случайно нажимают на ссылки, открывающие страницы, которые выглядят подлинными, но на самом деле созданы преступниками с единственной целью – украсть ваше имя пользователя и пароль или загрузить вредоносное ПО на ваш компьютер. „Качество“ фишинговых писем становится все лучше, даже Chat GPT пишет на довольно приличном эстонском языке, сильно упрощая жизнь киберпреступников. „Безопасный интернет“ Telia содержит большую базу данных фишинговых страниц и других вредоносных веб-сайтов, через которые распространяется вредоносное ПО. Это означает, что если кто-то нажмет на ссылку, за которой находится заведомо опасная страница, то сразу же получит предупреждение о том, что сайт подозрительный. Также блокируются некоторые особо опасные сайты, а база данных постоянно обновляется.