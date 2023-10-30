Кошмар! Труп безбилетника обнаружили на арене „Наполи“ после матча с „Миланом“

Игра 10-го тура прошла 29 октября и завершилась со счетом 2:2.Тело нашли ночью после игры на паркинге в районе гостевого сектора, пишет РБК.

Погибшему 42 года, ранее он не привлекался к ответственности за какие-либо правонарушения. Его друг рассказал, что у них не было билетов и они пытались проникнуть на трибуны через технический тоннель.

Погибший полез первым и сорвался с высоты около 20 м. Его другу преградила путь упавшая балка, и тот отказался от подобной идеи.

Стадион „Наполи“ был построен в 1959 году и реконструирован в 2019-м, его вместимость составляет около 55 тыс. человек.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .