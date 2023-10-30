Кошмар! Труп безбилетника обнаружили на арене „Наполи“ после матча с „Миланом“
На подземной парковке стадиона „Наполи“ после матча чемпионата Италии с „Миланом“ был обнаружен труп мужчины, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Игра 10-го тура прошла 29 октября и завершилась со счетом 2:2.Тело нашли ночью после игры на паркинге в районе гостевого сектора, пишет РБК.
Погибшему 42 года, ранее он не привлекался к ответственности за какие-либо правонарушения. Его друг рассказал, что у них не было билетов и они пытались проникнуть на трибуны через технический тоннель.
Погибший полез первым и сорвался с высоты около 20 м. Его другу преградила путь упавшая балка, и тот отказался от подобной идеи.
Стадион „Наполи“ был построен в 1959 году и реконструирован в 2019-м, его вместимость составляет около 55 тыс. человек.
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