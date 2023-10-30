Внимание! В ноябре в работе столичного общественного транспорта произойдут изменения

С запуском трамвайного маршрута №5 будут синхронизированы графики работы маршрутов №1, 2, 3 и 4, чтобы обеспечить слаженную работу всех городских трамвайных линий. Конечной остановкой возобновляемого маршрута станет „Вана-Лыуна“, рядом со скульптурой трамвая художника Каареля Курисмаа. В последний раз этот маршрут работал в 2004 году.

Также с 1 ноября будут скорректированы времена отправлений троллейбусных маршрутов №1, 3, 4 и 5, чтобы улучшить соблюдение графика. Изменится и график работы автобусного маршрута №72 в выходные дни, чтобы лучше соответствовать графику троллейбусного маршрута №4.

Пилотный проект ночного общественного транспорта продолжится по меньшей мере до конца года. Начиная с 1 ноября и до 31 декабря ночные автобусы будут работать в ночь на субботу и в ночь на воскресенье с 30-минутным интервалом с 00:30 до 3:30. Последний ночной автобус по всем маршрутам в направлении из города от Балтийского вокзала отправляется в 3:30, а из районов города в направлении Балтийского вокзала – в 3:00. Ночные автобусы отправляются по всем маршрутам с остановки автобусов уездных линий на Балтийском вокзале. Автобус № 91 следует в направлении Мустамяэ, № 92 - в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 - в направлении Пельгуранна и № 94 - в направлении Прийсле.

В связи с продолжением строительства трамвайной ветки в Старый порт автобусные маршруты №1, 2, 9, 11, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 51, 55, 60, 63 и 66 продолжат двигаться по маршруту объезда.

Расписание, остановки и маршруты доступны на сайте http://transport.tallinn.ee .

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