ФОТО | Кто на свете всех милее, красивее и сильнее? В Пярну прошел ЧЭ по бодибилдингу и фитнесу

Всего приняли участие 95 спортсменов из тринадцати клубов в 31 категории. Лучшими спортсменами дня, или абсолютными победителями соревнований, были признаны Лилия Утенко как в женской, так и в юниорской категории фитнес-бикини, а также Урмет Пунгар в категории пляжный бодибилдинг (men’s physique).

Следом за Утенко в абсолютном рейтинге фитнес-бикини среди юниоров следуют Каролина Лиитмаа и Сюзанна Пийгли. Элизабет Атамански и Регина Целик заняли второе и третье место после Утенко в женском фитнес-бикини.

Тройную победу одержал Олари Перлин, который увез домой три золотых медали, победив в категориях „мужской бодибилдинг“, „классический бодибилдинг“ и „классик физик.

Урмет Пунгар занял первое место в категории пляжный бодибилдинг (men’s physique), а Кристиан Ээнсалу - второе место. По количеству клубов лучшим был спортивный клуб „Спарта“, за ним следовали Тартуский клуб культуры и фитнеса и команда Go Fit. Протокол соревнований и все результаты можно посмотреть ТУТ.

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