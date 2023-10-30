30.10.2023, 15:43
ВИДЕО | Известный голландский форвард потерял сознание во время матча, у него начались судороги
ФОТО: | AFP
В воскресенье в 10-м туре нидерландской Эредивизие проходил матч между „Неймегеном“ и „АЗ Алкмаар“. Во время матча произошел пугающий инцидент: экс-форвард сборной Нидерландов Бас Дост, который сейчас выступает за „Неймеген“, потерял сознание в центре поля.
Игроку немедленно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Дост успел прийти в себя и поблагодарить всех за поддержку. В ближайшее время его ждет углубленное медобследование.
Матч был прерван при счете 2:1 в пользу „Неймегена“, Дост забил один из голов своей команды.
Матч не был доигран.
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