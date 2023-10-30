Футбол
30.10.2023, 15:43

ВИДЕО | Известный голландский форвард потерял сознание во время матча, у него начались судороги

 
Игроки окружили Боста стеной, чтобы болельщики не видели его судорог.
Игроки окружили Боста стеной, чтобы болельщики не видели его судорог.
ФОТО: ED VAN DE POL | AFP

В воскресенье в 10-м туре нидерландской Эредивизие проходил матч между „Неймегеном“ и „АЗ Алкмаар“. Во время матча произошел пугающий инцидент: экс-форвард сборной Нидерландов Бас Дост, который сейчас выступает за „Неймеген“, потерял сознание в центре поля.

Игроку немедленно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Дост успел прийти в себя и поблагодарить всех за поддержку. В ближайшее время его ждет углубленное медобследование.

Матч был прерван при счете 2:1 в пользу „Неймегена“, Дост забил один из голов своей команды.

Матч не был доигран.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии