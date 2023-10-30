ВИДЕО | Известный голландский форвард потерял сознание во время матча, у него начались судороги

Игроку немедленно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Дост успел прийти в себя и поблагодарить всех за поддержку. В ближайшее время его ждет углубленное медобследование.

Матч был прерван при счете 2:1 в пользу „Неймегена“, Дост забил один из голов своей команды.

Матч не был доигран.

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