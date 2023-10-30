ФИФА отстранила экс-главу испанской федерации на три года за поцелуй

Рубиалес 20 августа, после финала чемпионата мира в Сиднее, поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого Эрмосо заявила, что ей это не понравилось, а позднее назвала себя жертвой сексистского поступка без какого-либо согласия с ее стороны, пишет РБК.

Рубиалес поначалу отказывался уходить в отставку, но его временно отстранила ФИФА, а прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии, он может получить до четырех лет тюрьмы.

Рубиалес руководил RFEF с 2018 года, в сентябре он ушел в отставку.

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