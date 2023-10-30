30.10.2023, 12:37
Конькобежка вошла в состав сборной Германии в возрасте 51 года
ФОТО: | Scanpix
Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн вошла в состав сборной Германии в возрасте 51 года и выступит на предстоящем Кубке мира.
Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн вошла в состав сборной Германии на Кубок мира-2023/24.
В феврале спортсменке исполнился 51 год, она будет выступать на дистанции 5000 метров. Первый этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 ноября в японском Обихиро.
Первую медаль крупных стартов Пехштайн завоевала еще в 1992 году (бронза на Олимпиаде в Альбервиле). За свою карьеру она также шесть раз становилась чемпионкой мира.
Источник: Sports
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