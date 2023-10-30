ОТ РЕДАКЦИИ | Проблема перевода часов требует обсуждения

В минувшее воскресенье в Эстонии и еще примерно в семидесяти странах жители перевели часы на зимнее время. Идея экономии электроэнергии благодаря переводу часов был предложена еще до Первой мировой войны, но широкое распространение получила как раз во время нее, в 1914-1918 гг. Жителям Эстонии может казаться, что переход на зимнее время был всегда, но на самом деле последовательно это делается лишь с 1981 года. До этого часы переводили только во время двух немецких оккупаций - в 1918 и в 1941-1944 гг. соответственно.

В 2000 и 2001 годах в Эстонии часы не переводили, но опять стали это делать в первую очередь из-за того, что другие европейские страны продолжали практиковать перевод часов, и разница во времени вызвала путаницу. Кроме того, громко раздавались голоса и тех, кто поддерживал перевод времени туда-сюда: люди к этому привыкли, и это стало им нравиться.

Перевод часов ожидаемо расколол людей на два лагеря: одних все устраивает, вторые возмущаются неудобствами, которые это вызывает. По данным различных опросов, тех, кто выступает против перевода часов, намного больше. Например, в 2018 году Еврокомиссия провела крупный опрос, согласно которому 84% респондентов высказались за отказ от перевода часов. Кроме того, против перевода часов активно выступают врачи, которые отмечают вредное влияние таких „временных скачков“ на здоровье.

В 2018 году Еврокомиссия также внесла предложение отказаться от перевода часов и отменить директиву перехода на летнее время. Согласно этому предложению, каждое государство, являющееся членом Евросоюза, вправе самостоятельно принимать решение о своем часовом поясе и о том, использовать ли на постоянной основе свой часовой пояс или существующее летнее время в качестве поясного времени. В 2019 году Европарламент это предложение одобрил. Но помешали непредвиденные обстоятельства, который затмили вопрос о переводе часов: начало Brexit’а, затем глобальная пандемия коронавируса, а потом - полномасштабное российское вторжение в Украину.