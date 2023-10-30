Легкоатлетку оставили без мирового рекорда из-за ошибки в длине трассы

Перуанка показала время 1 час 12 минут и 26 секунд. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит китаянке Ян Цзяюй — 1 час 23 минуты и 49 секунд. Оказалось, что трасса в парке О’Хиггинс по ошибке была короче почти на 3 км, пишет РБК.

Гарсия — чемпионка мира 2022 года на дистанциях 20 и 35 км, вице-чемпионка мира 2023 года на 35 км.

Похожий случай произошел в прошлом году, когда британская бегунья Эйлиш Макколган лишилась рекорда королевства и Европы на дистанции 10 км, после того как организаторы забега Great Scottish Run в Глазго признали, что длина дистанции оказалась на 150 м короче положенной.

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