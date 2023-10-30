Team Spirit, в составе которой выступали три россиянина и два украинца, выиграл серию до трех побед со счетом 3-0 и стал второй командой — двукратным победителем The International. До Team Spirit такое достижение покорилось OG (2018, 2019) из Западной Европы.Призовой фонд турнира превысил $3,1 млн. Team Spirit за победу заработала более $1,4 млн, Gaimin Gladiators выиграла более $370 тыс.

Team Spirit на International 12 представляли Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — россияне), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — украинцы). За Gaimin Gladiators выступали россиянин Антон dyrachyo Шкредов, американец Куинн Quinn Кэллахан, датчанин Маркус Ace Хуэльгор, немец Эрик tOfu Энгель и нидерландец Мельхиор Seleri Хилленкамп.

Впервые Team Spirit победила в The International в 2021 году, когда призовой фонд турнира оказался рекордным — $40 млн. Тогда команда получила за победу $18,2 млн. Поздравления с победой коллективу направил в том числе президент России Владимир Путин.

На The International 2023 Team Spirit проиграла только две карты. Коллектив завершил групповую стадию со счетом 8:0, а в плей-офф уступил лишь по одной карте командам Virtus.pro и Team Liquid.Сейчас Team Spirit позиционирует себя как „международная киберспортивная организация“.

В мае 2021 года команда перенесла свой офис в Белград, приостановила расширение в России и занялась релокацией сотрудников из-за ситуации на Украине. Несмотря на это, Федерация киберспорта Украины (UESF) в августе внесла в черный список украинцев из команды за выступление в одном коллективе с россиянами.

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