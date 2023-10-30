Рийгикогу поддерживает селекцию, разведение и применение растений, полученных при помощи новых методов селекции

По словам председателя комиссии Лийзы Пакоста, растениеводство – крайне важная для Эстонии сфера. „У нас в этой отрасли действует ряд сильных учреждений, таких как Эстонский университет естественных наук, Центр садоводческих исследований Полли и Тартуский университет. Ученые разработали новые методы выведения сортов растений, имитирующие природные процессы, и они уже применяются во всем мире“, – сказала Пакоста.

„Для фермеров и лесоводов Эстонии крайне важна возможность выводить новые сорта растений, не применяя запрещенные в Европейском союзе генные технологии, но используя для селекции методы, аналогичные природному скрещиванию или случайным мутациям“, – сказала председатель комиссии. – Такая работа ученых могла бы освободить наших детей от ряда существующих проблем – от усыхания саженцев ели до необходимости использования опасных химикатов в борьбе с вредителями. Запрет на использование генетической модификации сохраняется по-прежнему, но, говоря простыми словами, можно будет подтолкнуть природные процессы. Приятно отметить, что необходимые для Эстонии инновации поддержали все партии“.

Пакоста добавила, что одна из целей Эстонии на проходящем в Европейском союзе обсуждении – найти подходящие решения для экологического сельскохозяйственного производства, так как новые созданные учеными методы селекции было бы разумно использовать и в этом секторе. „В настоящее время экологическое сельскохозяйственное производство не включено в процесс не по причине предметных соображений, а потому, что соответствующие производители придерживаются в отношении методов селекции противоположных мнений. Эстонские экологические сельскохозяйственные производители не высказывались против проекта в ходе его производства“, – добавила Пакоста.