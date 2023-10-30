Рийгикогу поддерживает селекцию, разведение и применение растений, полученных при помощи новых методов селекции(1)
Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза путем консенсуса поддержала позиции Эстонии в отношении регламента, позволяющего селекционировать и выращивать в Европейском союзе растения, полученные при помощи новых методов селекции, а также использовать произведенные из них продукты питания и корм.
По словам председателя комиссии Лийзы Пакоста, растениеводство – крайне важная для Эстонии сфера. „У нас в этой отрасли действует ряд сильных учреждений, таких как Эстонский университет естественных наук, Центр садоводческих исследований Полли и Тартуский университет. Ученые разработали новые методы выведения сортов растений, имитирующие природные процессы, и они уже применяются во всем мире“, – сказала Пакоста.
„Для фермеров и лесоводов Эстонии крайне важна возможность выводить новые сорта растений, не применяя запрещенные в Европейском союзе генные технологии, но используя для селекции методы, аналогичные природному скрещиванию или случайным мутациям“, – сказала председатель комиссии. – Такая работа ученых могла бы освободить наших детей от ряда существующих проблем – от усыхания саженцев ели до необходимости использования опасных химикатов в борьбе с вредителями. Запрет на использование генетической модификации сохраняется по-прежнему, но, говоря простыми словами, можно будет подтолкнуть природные процессы. Приятно отметить, что необходимые для Эстонии инновации поддержали все партии“.
Пакоста добавила, что одна из целей Эстонии на проходящем в Европейском союзе обсуждении – найти подходящие решения для экологического сельскохозяйственного производства, так как новые созданные учеными методы селекции было бы разумно использовать и в этом секторе. „В настоящее время экологическое сельскохозяйственное производство не включено в процесс не по причине предметных соображений, а потому, что соответствующие производители придерживаются в отношении методов селекции противоположных мнений. Эстонские экологические сельскохозяйственные производители не высказывались против проекта в ходе его производства“, – добавила Пакоста.
Участники заседания отметили, что благодаря инновациям и работе ученых существуют методы точной селекции, которые позволяют выводить растения способом, соответствующим природным процессам, т. е. выводить сорта, аналогичные обычным растениям. Было высказано мнение, что действующее законодательство Европейского союза устарело. Регламент рассматривает инновационные методы выведения растений, разработанные после 2001 года.
Согласно позиции Эстонии, сорта, полученные при помощи новых методов селекции, которые возможно получить и природным путем или обычными методами селекции сортов, корректно сравнивать с сортами, полученными путем классической селекции сортов и рассматривать отдельно от генетически модифицированных организмов. Согласно позиции Эстонии, признаки устойчивости, такие как устойчивость к болезням, климату, а также повышенная урожайность, важны в случае как классических, так и новых методов селекции.
При рассмотрении этого пункта повестки дня присутствовали руководитель отдела науки и развития Министерства регионального развития и сельского хозяйства Май-Лийс Пальгинымм и главный специалист отдела Кадри Юст. Они представили комиссии инициативу.
В соответствии с мнением комиссии по сельской жизни, комиссия по делам ЕС решила утвердить представленные правительством позиции по регламенту Европейского парламента и совета, рассматривающему растения, полученные при помощи новых методов селекции.
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