ФОТО и ВИДЕО | Кровавое дерби: французские болельщики напали на автобус соперника и разбили голову тренеру

Как сообщает Le Parisien, автобус „Лиона“ был забросан камнями по пути на стадион „Велодром“. У транспортного средства разбито окно.

Осколки стекла попали в лицо главного тренера „Лиона“ Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, сообщает L’Équipe.

Утверждается, что помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, тоже был ранен – стекло попало ему в глаз. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

Как сообщает L’Équipe, помимо автобуса команды, также камнями закидали три автобуса с фанатами „Лиона“. Болельщики получили легкие травмы, траснпортные средства вышли из строя и не могут сразу вернуться в Лион.

В итоге „Лион“ отказался выходить на поле, из-за чего руководство Лиги 1 приняло решение о переносе матча.

„Мы учли мнения всех заинтересованных сторон и оценили травмы сотрудников Лиона. Также мы прислушались к мнению клуба, он не хочет, чтобы матч состоялся. Мы придерживались протокола, установленного LFP, который говорит, что когда игрок получает травму, физическую или моральную, матч не должен состояться. В конце концов, мы приняли решение не начинать игру“, – приводит заявление представителей Лиги 1 La Provence.

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