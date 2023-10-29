ВИДЕО | В Таллинне увеличилось число бездомных, среди них становится всё больше женщин
В Таллиннском департаменте соцобеспечения отмечают: по сравнению с прошлой осенью, количество бездомных в столице увеличилось, передает rus.err. Среди тех, у кого нет крыши над головой, становится всё больше женщин.
По словам директора Таллиннского центра социальной помощи Керсти Пыльдемаа, ночлежки в Таллинне заполнены под завязку.
„В ночлежных домах уже долгое время находится определенная группа людей. Мы стараемся это регулировать, поскольку не можем переполнять их. Социальные работники сотрудничают с районами города, чтобы выяснить, почему люди оказались в ночлежном доме, что им действительно нужно, чтобы все-таки оперативно предоставить им необходимые для социализации услуги. Для меня также удивительно, что появилось много женщин“, - сказала директор Таллиннского центра социальной помощи Керсти Пыльдемаа.
В социальных услугах города нуждаются около 600 бездомных. Кроме того, есть и уличные бездомные, то есть те, кто пытается справиться самостоятельно. Таких, по оценкам столичных властей, может быть около сотни.
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