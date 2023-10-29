ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (613-й день) | Российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях

Уровень радиации на Курской АЭС не превышает норму , заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).“МАГАТЭ известно о российских сообщениях о трех дронах, обнаруженных в районе Курской атомной электростанции..., один из которых взорвался, причинив незначительные повреждения фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо“, - говорится в заявлении агентства.

Потери российской армии на таврическом направлении „снова начали расти“. Об этом в ночь на воскресенье сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) „Таврия“ ВСУ Александр Тарнавский. По его данным, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ „Таврия“ выполнили 1256 огневых задач. Общие потери ВС РФ составили 529 человек, 1 российский военнослужащий сдался в плен, указал Тарнавский. Кроме того, уничтожено 36 единиц военной техники россиян, в частности: 7 танков, 9 боевых бронированных машин, 1 артиллерийская система, 11 БПЛА, 1 единица специальной техники, 1 зенитный ракетный комплекс „ТОР“, а также склад боеприпасов, следует из его поста.

В ночь на 29 октября на территорию Херсонской области российская авиация сбросила 32 управляемые авиабомбы . Об этом в эфире телемарафона заявила руководительница пресс-центра оперативного командования „Юг“ Наталья Гуменюк. Ударам россиян, по ее словам, подвергся правый берег Днепра, есть пострадавшие. За последние сутки в Херсонской области в результате обстрелов пострадали пять человек, сообщило министерство внутренних дел Украины. По данным ведомства, российские войска нанесли удары по общинам Бериславского, Каховского и Херсонского районов. О ночных атаках сообщило руководство Хмельницкой и Полтавской областей.

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России. Атака была пресечена в ночь на 29 октября. Минобороны не приводит подробности атаки беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В ночь на 29 октября ряд регионов Украины были атакованы российскими беспилотниками. По данным Генштаба ВСУ, все дроны сбиты. „Российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены“, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ

Министры торговли стран „Группы семи“ (G7) в заявлении по итогам саммита в Японии вновь осудили „жестокую, неспровоцированную, неоправданную и незаконную агрессивную войну России против Украины“. Кроме того, министры раскритиковали разрушение Россией украинской инфраструктуры экспорта зерна, а также июльское решение Москвы „в одностороннем порядке“ выйти из „зерновой сделки“. Министры G7 „поддерживают право Украины продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по наиболее оптимальным маршрутам“, говорится в заявлении.

Украина не будет продлевать контракт с „Газпромом“ на транзит газа в Европу, который истекает 31 декабря 2024 года, сообщил глава „Нафтогаза“ Алексей Чернышов в интервью „Радио Свобода“. По его словам, Украина продолжает транзит российского газа „исключительно с целью поддержки наших европейских коллег, европейских партнеров, определенных стран Евросоюза“, особенно государств, не имеющих выхода к морям.

„Евросоюз заявил, что полностью откажется от потребления именно российского газа до 2027 года. Мы стремимся, чтобы это произошло как можно быстрее. Видим, что определенные процессы уже прошли. Сокращение идет с каждым следующим месяцем. Но мы должны ускорить этот процесс и стимулировать это“, - сказал Чернышов.

Бойцы подразделения Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), участвующие в обороне города Авдеевка в Донецкой области, сбили российский боевой самолет, сообщают украинские СМИ со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко. По предварительной информации, это штурмовик СУ-25. „Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом“, - рассказал Демченко.