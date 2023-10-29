ФОТО | Белорусы в Таллинне провели вечер поэзии, посвященный „Ночи расстрелянных поэтов“

Только в одну ночь, с 29-го на 30-е октября 1937 года, расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции: поэтов, прозаиков, критиков и журналистов. Это была „Ночь расстрелянных поэтов“, в память о которой в Куропатах с конца 80-х годов ежегодно стали проводить шествия и литературные вечера. Куропаты — место одного из самых страшных коммунистических преступлений, произошедших на территории Беларуси, место массового захоронения, где лежат несколько сотен тысяч репрессированных. Белорусские власти до сих пор отказываются публиковать данные, связанные с массовыми расстрелами. В результате, мы и по сей день не знаем точно, столько людей там захоронено. По разным оценкам, в Куропатах расстреляли от 30 000 до 250 000 человек.