В аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Тель-Авива собрались сотни протестующих. Толпа прорвалась на летное поле и блокировала самолет

На видео, распространенных телеграм-каналами, видно несколько сотен людей; некоторые из них спорят с сотрудниками полиции. Некоторые держат в руках плакаты, передает „Медуза“.

Ранее в телеграме начали распространяться сообщения о том, что в Дагестан прилетает „прямой рейс с Израиля“, с призывами прийти в аэропорт и не допустить посадки самолета.

Толпа останавливала выезжающие с территории аэропорта автомобили. У находившихся там людей проверяли паспорта. В числе остановленных толпой транспортных средств был автозак ОМОНа. Один из пассажиров рейса рассказал телеграм-каналу „Тут Дагестан“, что когда он вышел на улицу, к нему „подлетели человек пятьдесят“ и спросили его, не еврей ли он. По словам мужчины, он сразу „сориентировался“ и сказал, что он русский. Его отпустили после того, как он показал российский паспорт — окружившие его люди якобы сказали, что „не евреев не трогаем сегодня“.

Через несколько часов протестующие ворвались в здание аэропорта. Как пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“, собравшиеся заходили в каждое помещение, выкрикивая антисемитские лозунги. Сотрудники аэропорта при этом пытались прятаться в служебных кабинетах — это видно на опубликованных в соцсетях видеороликах. Позднее часть людей выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива. Росавиация сообщила, что аэропорт закрыт „до нормализации ситуации“ на прием и отправку рейсов „в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта“. Телеграм-канал Mash Gor опубликовал видео, на котором, как утверждается, сотрудники аэропорта Махачкалы предлагают толпе выбрать трех человек, которые с камерами зайдут в самолет, чтобы доказать, что в салоне нет евреев.