ФОТО | Ралли Центральной Европы: Рованперя - досрочно обеспечил себе чемпионство, а Тянак - третий

В четверг состоялись два городских этапа, первый из которых выиграл Отт Тянак, а второй - Тьерри Нёвиль, который вышел в лидеры.

В пятницу из-за дождя дорога стала очень скользкой и сложной. Утром доминировал Калле Рованперя, который одержал три победы подряд, а также стал лидером ралли. Себастьен Ожье выбыл из большой игры из-за спущенного колеса на четвертом СПУ, а Эсапекка Лаппи на пятом, который вылетел с трассы и сошел с дистанции. На обеденный перерыв Тянак уходил четвертым.

Во второй половине дня Эванс, Рованперя и Нёвиль одержали победы. В целом, Рованперя закончил пятничную гонку на первом месте, за ним следовал Нёвиль и Эванс, а занявший четвертое место Тянак уступил финну более полутора минут.

В субботу на десятом СПУ Рованперя совершил ошибку и потерял более 20 секунд. Однако на 11-м спецучастке Эванс попал в аварию, и британец сошел с дистанции. После этого уже Рованперя сошел с дистанции, а Нёвиль, выигравший второй СПУ подряд, вышел в лидеры. Тянак проиграл ему почти две минуты и удержался на третьем месте.

В воскресенье Себастьен Ожье выиграл первый и третий СПУ, а Эванс — второй. По итогам всех спецучастов Тянак занял третье место. Победителю этапа, бельгийцу Тьерри Нойвиллю, Отт проиграл 1 минуту и 53 секунды. Перед последним этапом Тянак занимает четвертое место в общем зачете.

От идущего на третьей позиции Нойвилля он отстаёт на 22 очка.

На Ралли Центральной Европы второе место занял финский пилот Калле Рованперя, который досрочно обеспечил себе чемпионство.

Финский пилот становился чемпионом сезона-2022. До конца чемпионата WRC остаётся один этап — Ралли Японии, которое пройдёт с 16 по 19 ноября.

Ралли Центральной Европы:

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