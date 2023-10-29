Вывезти бабушку из-под обстрелов — для богатых? Закрытие латвийского погранпункта „Виентули“ ударило по украинцам

Пограничные пункты между Россией и Беларусью до войны пропускали только граждан России и Беларуси. Международный статус был только у одного погранперехода, Веселовки, она же „Три сестры“. Там сходились границы России, Беларуси и Украины. Он был закрыт в первые дни войны, и официального международного статуса больше нет ни у одного перехода. Но долгое время граждан Украины пропускали через все остальные погранпереходы, а потом стали отправлять к переходу „Красная горка“. С 16 октября украинцев перестали через него пропускать, но иногда проехать все-таки можно.

„Когда я встретила ее в Питере, оказалось, что у них даже чемоданов нет, — вспоминает одна из волонтерок, помогающих украинцам в России. Она попросила не называть ее имя. — Наши волонтеры очень ей помогли, и такой возможности не было бы, если бы она поехала чуть позже, не через Питер, а через Стамбул“.

Елене (имя изменено) из Новой Каховки 25 лет, ее дочери — семь. Они прожили полгода в оккупации. Мужчина, с которым Елена встречалась, чем-то не понравился российским военным. Его держали „на подвале“ и били, а выпустили после того, как им принесли ту сумму денег, которую они просили. После этого Елена решила, что им нужно уезжать. Дочку она решила оставить с бабушкой, своей мамой, которая жила в одном из сел Херсонской области на левом берегу Днепра, на территории, подконтрольной России. Позднее она не раз пожалела о своем решении, но тогда это казалось хорошей идеей: зачем тащить ребенка в неизвестность, лучше обустроиться на новом месте и забрать потом. Обустройство в Ивано-Франковске по разным причинам затянулось, и за дочерью Елена отправилась спустя год. Проехала Польшу, Латвию, Эстонию, Санкт-Петербург, Крым — и, наконец, забрала дочь и повезла обратно. Они успели: вскоре после этого Россия объявила, что украинцы смогут въехать в Россию только через аэропорт Шереметьево и через пограничный пункт „Лудонка“ на границе с Латвией (с латвийской стороны он называется „Виентули“). А в ответ на это Латвия закрыла „Виентули“.

Зоя Макаровна выехала с семьей из Мариуполя еще весной 2022 года. Но потом восьмидесятилетняя женщина, никого не послушав, решила вернуться домой. А дома резко „посыпалось“ здоровье. Оказалось, это рак легких, и в такой стадии, что лечить поздно. Ее сын, к тому моменту обустроившийся в Норвегии, поехал за матерью, чтобы забрать ее и дать ей возможность умереть в достойных условиях, с обезболивающим. Волонтеры оплатили ему дорогу через Нарву. Зоя Макаровна умерла в середине октября в норвежской больнице, тихо и без мучений.

„А дальше возникает следующая ситуация. Даже если человек был здоров, насколько это позволял возраст, зима в неотапливаемой квартире, с плохим питанием, с постоянным стрессом, приводит к тому, что он начинает сдавать“, — рассказывает волонтерка из Санкт-Петербурга.

Пожилые люди часто отказывается уезжать из дома — неважно, чья армия контролирует территорию, неважно, что дома нет отопления, а все вокруг заминировано и простреливается. А кто-то, кто даже уехал поначалу, все равно возвращается назад, несмотря на уговоры родных.

„Люди, которые возвращаются на подконтрольную территорию, проходят допрос СБУ. Там прекрасно знают, что многие получали паспорт под давлением или потому, что документы сгорели и это был единственный выход, поэтому не наказывают людей“, — объясняет он.

По его словам, если в начале войны паспорт РФ был минусом для беженца, то теперь иногда проще его взять. С ним можно попасть в Беларусь, а выезжать из Беларуси уже по украинским документам. Так выходит гораздо дешевле, чем пытаться попасть ехать за родственниками через Стамбул или Ереван. И хотя брать российский паспорт многим неприятно, иногда это становится единственным выходом.

„За последние дни был случай, когда пропустили семью с детьми. Родители взяли российский паспорт, у детей было украинское свидетельство о рождении. Худо-бедно пропускают реанимобили, едущие из России в Беларусь. Системы нет, пропускают через раз, может, повезет, а может, не повезет“, — объясняет Егор, один из волонтеров, помогающих украинцам выехать с оккупированных территорий в Украину или страны ЕС.

Ее сыну удалось „заскочить в последний вагон“ — а теперь волонтеры не знают, что им делать с запросами от родственников умирающих. Везти их на реанимобиле и опасно, и дорого — а теперь почти так же дорого привезти к ним родных, которые могли бы за ними ухаживать. Билет из Риги в Шереметьево со всеми пересадками — это минимум 300 евро, а людям нужно добраться и до Риги, и из Москвы до оккупированных территорий.

„Надо понимать, что ни ООН, ни Красный крест, ни еще какая международная организация не помогает украинцам ни выехать с оккупированных территорий, ни тем более вернуться туда. Это делают только волонтеры, и у них нет никаких других денег, кроме пожертвованных. Так что теперь позволить себе забрать бабушку могут только богатые“, — сетует волонтерка.

Помимо денег, есть еще одна проблема: очень ограниченное количество авиакомпаний сажает на борт украинцев без биометрического загранпаспорта, а у многих до сих пор остались внутренние паспорта старого образца. С ними в Стамбул или Ереван не попасть никак.

По мнению волонтерки, люди, которые принимали решение о закрытии Виентули, не разобрались в ситуации. „Лудонку закрыли из тех соображений, что КПП очень маленький, и если будет большой поток людей, они не справятся. Но сейчас нет большого потока украинцев, которые едут в Россию. В прошлом году был: жители Мариуполя возвращались в надежде вернуть свое жилье или хотя бы получить за него компенсацию. Сейчас возвращаются те, кто отчаялся найти себя в Европе, не смог обустроиться — но это не сотни человек в день, это, может, один-два человека в неделю. А в основном едут те, у кого возникли тяжелые семейные обстоятельства“, — объясняет она.

Сидеть в Даугавпилсе и ждать перемен