ФОТО | Перед Рийгикогу прошел митинг в поддержку Израиля

Центр Израиля — это эстонское отделение организации „Международное Христианское Посольство Иерусалим“ (ICEJ). Председатель ICEJ депутат Рийгикогу Пеэтер Вызу выступил на митинге и пояснил основной посыл мероприятия.

„Израиль пал жертвой неспровоцированного нападения. У Израиля есть право и обязанность защищать своих граждан и ликвидировать террористическую опасность и в дальнейшем“, - сказал он.

„Мы сообщаем широкой общественности, что Эстония, как и наши союзники в международных организациях, по-прежнему твердо выступает на стороне Израиля“, - добавил Вызу.

На митинге выступила член Рийгикогу Рийна Солман, а также Юло Нийнемяги, Лидия Хыбесалу, Ханна Керли Киппель, Март Метсала, Аллан Лиллеорг.

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