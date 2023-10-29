Новая неделя начнется кошмарной погодой: ледяной дождь, ветер, туман и гололед

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается преимущественно облачная погода, сообщает метеослужба Эстонии. Мокрый снег начнется на юго-западе и распространится на северо-восток. На островах и в южной Эстонии пройдут дожди, которые превратятся в ледяной дождь. Местами ожидается туман, высока вероятность гололеда! Около полуночи ветер будет юго-восточным и южным, 3-8 м/с, с порывами до 11. На островах и вдоль Рижского залива ветер ожидается 4-9 порывами до 14 м/с. После полуночи ветер постепенно сменит направление на восточный и юго-восточный, немного ослабеет. Температура воздуха ночью от -2 до +4, на северо-востоке Эстонии - до -3 °С.

Днем: облачно с прояснениями, Во многих местах мокрый снег и дождь, в материковой части страны кое-где и снег. Во второй половине дня на материке местами ледяной дождь. Во многих местах туман и опасность гололеда! Ветер восточных направлений, в Южной Эстонии южных направлений 3-8, на побережье порывами 11, на побережье Рижского залива до 13 м/c. Температура 0..+4, в Южной Эстонии 4..8°C.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. На всей территории Эстонии высока вероятность дождя. Местами также ожидаются туман и гололед. В Северной Эстонии ветер будет дуть с востока, его скорость - 3-9 м/с, на побережье возможны порывы до 12 м/с. В Южной Эстонии ветер будет южным, со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха в Северной Эстонии ожидается от -2 до +2 °С. На островах и в Южной Эстонии будет теплее: от 3 до 8°С.

Днем во вторник преимущественно облачно и дождливо, ветер ожидается северо-восточный порывами до 9 м/с, на побережье порывы возможны до 14 м/с. Во второй половине дня восточный и северо-восточный ветер усилится до 5-12 м/с, на островах и побережье в основном он будет дуть со скоростью 10-15 м/с, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 5-10°C.

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