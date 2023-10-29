Сектор Газа: палестинцы ворвались на склады ООН и расхищают продовольствие. Север Израиля подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Ранен миротворец ООН

Израильские военные сообщают о боях с ХАМАС на севере сектора Газа.

В своем телеграм-канале Армия обороны Израиля заявила, что продолжает „наземные операции в северной части сектора Газа“ и что в секторе Газа произошли столкновения с боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильским военным.

Ранее в телеграм-канале боевого крыла ХАМАС „Бригады аль-Кассам“ появилось сообщение о столкновениях с израильскими войсками в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа, и было заявлено, что там была устроена засада.

ЦАХАЛ также опубликовал видеозапись, на которой видны танки и другая техника, находящаяся на территории сектора Газа.

На ливано-израильской границе ранен миротворец ООН.

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили сегодня, что один из миротворцев получил ранение в результате попадания снарядов в базу миссии в районе деревни Хула на ливано-израильской границе днем ранее.

ЦАХАЛ и поддерживаемая Ираном группировка „Хезболла“ ведут ежедневные перестрелки с момента начала конфликта в секторе Газа три недели назад.

В субботу в UNIFIL заявили, что их штаб-квартира в районе ливанского прибрежного города Накура также была повреждена снарядом, упавшим на территорию базы.

ЦАХАЛ: Израиль направляет дополнительные войска в сектор Газа.

На ежедневном брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил: „Ночью мы ввели новые войска ЦАХАЛ в сектор, и они присоединились к силам, уже ведущим там боевые действия“.

„Мы постепенно расширяем наземные действия и численность наших сил в секторе Газа. Наземная операция сложна и связана с риском и для наших военных. Мы сделаем все, что в наших силах — с воздуха, моря и земли — для обеспечения безопасности наших войск и достижения целей этой войны“, — добавил Даниэль Хагари.

Израиль дал распоряжение об эвакуации больницы в Газе.

Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что получил от израильских властей предписание об эвакуации больницы „Аль-Кудс“ на севере сектора Газа.