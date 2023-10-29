Сектор Газа: палестинцы ворвались на склады ООН и расхищают продовольствие. Север Израиля подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Ранен миротворец ООН(6)
Атака Израилем 450 целей ХАМАС, ракетный обстрел со стороны Ливана, поиск заложников, удерживаемых в Газе, призыв в ЦАХАЛ новой группы солдат-разведчиков, нехватка продовольствия, воды и медикаментов в Газе. Об этом и о других сегодняшних событиях вокруг военного конфликта Израиля и ХАМАСа сообщает BBC.
Израильские военные сообщают о боях с ХАМАС на севере сектора Газа.
В своем телеграм-канале Армия обороны Израиля заявила, что продолжает „наземные операции в северной части сектора Газа“ и что в секторе Газа произошли столкновения с боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильским военным.
Ранее в телеграм-канале боевого крыла ХАМАС „Бригады аль-Кассам“ появилось сообщение о столкновениях с израильскими войсками в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа, и было заявлено, что там была устроена засада.
ЦАХАЛ также опубликовал видеозапись, на которой видны танки и другая техника, находящаяся на территории сектора Газа.
На ливано-израильской границе ранен миротворец ООН.
Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили сегодня, что один из миротворцев получил ранение в результате попадания снарядов в базу миссии в районе деревни Хула на ливано-израильской границе днем ранее.
ЦАХАЛ и поддерживаемая Ираном группировка „Хезболла“ ведут ежедневные перестрелки с момента начала конфликта в секторе Газа три недели назад.
В субботу в UNIFIL заявили, что их штаб-квартира в районе ливанского прибрежного города Накура также была повреждена снарядом, упавшим на территорию базы.
ЦАХАЛ: Израиль направляет дополнительные войска в сектор Газа.
На ежедневном брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил: „Ночью мы ввели новые войска ЦАХАЛ в сектор, и они присоединились к силам, уже ведущим там боевые действия“.
„Мы постепенно расширяем наземные действия и численность наших сил в секторе Газа. Наземная операция сложна и связана с риском и для наших военных. Мы сделаем все, что в наших силах — с воздуха, моря и земли — для обеспечения безопасности наших войск и достижения целей этой войны“, — добавил Даниэль Хагари.
Израиль дал распоряжение об эвакуации больницы в Газе.
Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что получил от израильских властей предписание об эвакуации больницы „Аль-Кудс“ на севере сектора Газа.
Ранее израильские военные заявили, что ХАМАС „ведет войну из больниц“ в Газе, используя эти объекты в качестве своих опорных пунктов и „инфраструктуры террора“, а персонал и пациентов — в роли живого щита. Группировка ХАМАС отрицает эти обвинения.
В заявлении Палестинского Красного Полумесяца в соцсети X говорится, что персонал медучреждения получил предупреждения о том, что больница будет подвергнута ударам с воздуха и должна быть немедленно эвакуирована. Рассылка заблаговременных оповещений палестинского населения о местах готовящихся ударов — стандартная практика Армии обороны Израиля.
Нетаньяху извинился за свой пост, в котором возложил ответственность за нападение ХАМАС на спецслужбы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за свой пост в соцсети Х, в котором он обвинил израильские службы безопасности в неудачах, приведших к нападению ХАМАС 7 октября.
В посте Нетаньяху написал, что перед атакой ХАМАС ему не представили никаких разведданных. Он возложил вину на главнокомандующего армией и главу разведки „Шин Бет“ за то, что они посчитали, что ХАМАС удалось сдержать и группировка не планирует нападений.
Пост Нетаньяху (который он уже удалил) вызвал бурную реакцию по всему политическому спектру Израиля: его раскритиковали за попытку раскола общества.
Утром израильская армия заявила, что за сутки атаковала 450 целей ХАМАС на территории сектора Газа.
Как сообщается, среди этих целей были штабы, наблюдательные пункты и позиции противотанковых пусковых установок. В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что один израильский солдат был тяжело ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства на севере сектора Газа, а другой получил ранения средней тяжести в ходе столкновения с палестинскими боевиками.
Север Израиля снова подвергся ракетному обстрелу из Ливана.
Было выпущено несколько ракет по району горы Дов на северной границе, где расположено несколько военных позиций и нет городов. По данным ЦАХАЛ, все снаряды упали на открытой местности, в результате чего никто не пострадал. Израильские войска ответили артиллерийским огнем по позициям, откуда велся обстрел.
Власти Израиля регулярно напоминает населению о том, что не следует выходить из убежищ сразу после того, как сирены замолкнут, поскольку в течение некоторого времени сохраняется опасность падения осколков ракет, иногда довольно крупных.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что на фоне расширения наземной операции в Газе военные продолжают разыскивать заложников, удерживаемых в секторе.
Хагари также сообщил, что в армию призывается новая группа солдат-разведчиков, после того как некоторые из них были убиты или похищены 7 октября. Напомним, что солдатами-разведчиками ЦАХАЛ в основном являются женщины. Они входят в состав Корпуса боевой разведки и действуют вдоль границ страны, а также на Западном берегу реки Иордан. Они считаются „глазами армии“, поскольку круглосуточно в режиме реального времени предоставляют солдатам разведданные.
Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) сообщает, что тысячи жителей Газы врываются на склады и в центры распределения помощи. Израильские военные заявляют, что вскоре в Газу поступит больше гуманитарной помощи.
Они разбирают муку и предметы первой необходимости. „Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться“, — говорится в заявлении Томаса Уайта, директора по делам БАПОР в секторе Газа. „Запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно“ — отмечает Уайт.
Вчера, 28 октября, Министерство иностранных дел Египта заявило, что „создаваемые Израилем препятствия“ мешают оперативной доставке помощи через КПП „Рафах“.
Израильские военные отрицают нехватку продовольствия, воды и медикаментов, несмотря на почти полную блокаду. Они ожидают, что в ближайшее время в сектор Газа начнут прибывать новые грузовики с гуманитарной помощью.
Как заявил на пресс-брифинге сегодня, 29 октября, полковник Элад Горен, начальник отдела по гражданским делам Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT), Израиль создал совместный механизм с ООН, США и Египтом, чтобы „облегчить доступ гуманитарной помощи из Египта в Газу“.
Израиль в субботу открыл второй из трех водопроводов, идущих в сектор Газа, сообщает Times of Israel.
Теперь в анклав поступает в общей сложности около 28,5 млн литров воды в день – примерно половина того, что Израиль поставлял до войны.
С 9 октября Израиль не подавал воду в Газу по водопроводу, но на прошлой неделе возобновил работу одного из южных трубопроводов.
РАНЕЕ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию и предупредил, что война будет „долгой и тяжелой“.
Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что с начала войны в анклаве погибло более 8 тысяч человек. Число погибших с израильской стороны составляет 1400 человек, 229 человек находятся в плену у боевиков ХАМАС.
Телефонная и интернет-связь в секторе Газа постепенно восстанавливается, сообщила компания NetBlocks. Некоторые журналисты в Газе также сообщили, что смогли совершать телефонные звонки и заходить в социальные сети.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями „перешел красную черту, которая может заставить всех принять меры“. „Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США посылали сигналы „Оси сопротивления“, но получили четкий ответ на поле боя“, – заявил он. В „Ось сопротивления“ входят поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС.
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