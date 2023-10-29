НКО „Слава Украине“ представило отчет: поступило пожертвований на 6,5 млн евро(4)
НКО „Слава Украине“ (Slava Ukraini), которое не смогло представить отчет за 2022 год в установленный срок, наконец представило его в субботу: в прошлом году (с 7 марта по 31 декабря) организация собрала пожертвований на общую сумму около 6,5 млн евро, пишет rus.err.
Согласно отчету, в течение 2022 года организация собрала 6 525 488 евро в виде пожертвований, из которых 4 709 745 евро поступили на собственный счет Slava Ukraini, а 1 815 743 евро были собраны в сотрудничестве с клубом Rotary.
„В 2022 году в Украину было отправлено более 90 автомобилей, роздано 2200 комплектов зимней верхней одежды, доставлена продовольственная помощь для 18 496 человек и так далее“, – пишут авторы отчета.
Отчет за хозяйственный год был подготовлен правлением, вступившим в должность в июле 2023 года.
В отчете за хозяйственный год в качестве дохода указано 3 997 390 евро. Затраты составляют 3 629 943 евро.
Затраты на рабочую силу составили 119 238 евро, а среднее количество штатных сотрудников в организации – четыре человека.
Напомним, что в начале мая прокуратура Эстонии возбудила уголовное производство для выяснения, целенаправленно ли использовались средства, собранные некоммерческим объединением Slava Ukraini в поддержку Украины.
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