Как не пропустить онкологию и какими ее видами чаще всего болеют в Эстонии?

При этом онколог подтверждает, что с каждым годом выявленных случаев рака становится больше (на небольшой процент), но меняется локализация, а в зависимости от локализации можно говорить о возрасте пациентов.

„Когда у больного излечивают злокачественную опухоль, он не склонен писать об этом в газете и рассказывать всем, что у него был рак. А когда он умер, об этом узнают все – друзья, сотрудники, знакомые. В итоге получается ситуация, что про вылеченных никто не знает, хотя их намного больше, а про единичных людей, которые умерли, знают все. Этот психологический фактор всегда надо учитывать, когда нам кажется, что рак стал моложе“, – отмечает Афанасьев.

Кроме того, по его словам, здесь есть один психологический нюанс.

„Когда я начинал работать, для меня было откровением, что раком желудка болеют люди 28–29 лет. Такие пациенты бывают каждый год. Но это – единичные случаи. В основном, болеют люди 50+„, – уточняет врач.

Доктор поясняет, что такие пациенты приходят к врачу уже на финальной стадии своего заболевания, когда сделать ничего невозможно, при этом скрытый период развития, когда можно было вылечить человека, занимает три-четыре-пять лет.

„Что касается рака желудка, то я не стал бы утверждать, что он помолодел. Статистика это не подтверждает, – комментирует хирург-онколог Владимир Афанасьев. – Вообще случаев рака желудка с каждым годом в стране становится меньше. И такая тенденция характерна для всех развитых стран Европы. Но рак желудка у молодых лечится очень плохо. По статистике, у них обычно – злокачественная форма, которая дает очень смазанную клиническую картину. Молодые люди не очень склонны искать у себя заболевания и приходят тогда, когда радикальное лечение уже невозможно. В итоге они сгорают за несколько месяцев“.

Карина тоже делится своей историей: „Просто ужас и шок, умер мой знакомый, совсем молодой мужчина, и 40 не было! Оказалось, рак желудка. Он и по врачам ходил, и лечился, но ему сначала ставили неправильные диагнозы, прописывали диеты… А когда наконец выяснилось, что это рак, сделать уже ничего было нельзя. Сгорел буквально за несколько месяцев. Остались жена и маленький ребенок“.

Доктор перечисляет несколько систем, самая старая из которых – это исследование молочной железы, когда женщин определенного возраста раз в два года приглашают на маммографию.

„Когда мы лечим возрастного пациента, то его дети и внуки обычно сразу задаются вопросом: нужно ли им пройти такое исследование? На что я отвечаю, что это не нужно, но можно. Волнение – показание для проведения такого исследования. Потому что психологическая составляющая вашего спокойствия очень важна, – отмечает Афанасьев. – Были у родственников злокачественные опухоли или нет, начиная с определенного возраста, лучше тщательнее следить за здоровьем“.

„Также есть наследственные синдромы, в состав которых входят злокачественные опухоли. Но это – довольно редкие формы заболеваний, единичные в Эстонии, которые в общей статистике картину не меняют. Зато, сделав хромосомный анализ, можно это определить и обнаружить данные опухоли в ранней стадии развития, – замечает Афанасьев. – То, что при наличии у кого-то из предков рака желудка у человека выше шанс получить это заболевание, не доказано. Такой взаимосвязи нет. Риск онкологии – выше, но совсем ненамного“.

„Среди мужчин, например, на первом месте – рак предстательной железы. Но это болезнь более старших возрастных групп. У женщин наравне с раком груди часто выявляют рак кожи. Последний лечится хорошо, быстро и эффективно. И это лечение остается в памяти только статистически. При этом у меня есть больной с раком кожи, которого за 10 лет я оперировал 17 раз, – рассказывает Владимир Афанасьев. – И у мужчин, и у женщин часто бывает рак толстой кишки. При старении, при увеличении возраста дожития у пациента растет риск возникновения онкологии. Именно поэтому проводят скрининги“.

„Эти три скрининга финансирует Касса здоровья, и нужно их проходить, – подчеркивает хирург-онколог. – Вообще сегодня диагностика стала намного лучше. Раньше не было УЗИ, компьютеров, и результаты лечения были существенно хуже. Сейчас каждый год приходят новые диагностические возможности. Но при всем при этом очень большое значение имеет лень пациентов, которые даже при абсолютно конкретных жалобах не обращаются к врачу за помощью, ожидая непонятно чего“.

Семейные врачи не могут сами направлять больных на дорогостоящие инструментальные исследования.

Он добавляет, что есть и другая сторона медали: когда человек обращается к врачу, но нужного обследования не получает.

„В этом – проблема эстонской медицины и ситуации с семейными врачами. Семейные врачи не могут сами направлять больных на дорогостоящие инструментальные исследования. Хотя эндоскопия, например, по данным Кассы здоровья, – не такая уж дорогостоящая. Однако семейный врач все равно не может направить на нее напрямую, сначала он должен дать направление к специалисту, а тот уже в свою очередь – на дополнительное исследование“, – объясняет доктор.

По его словам, у семейных врачей также отсутствует так называемая онкологическая настороженность.

„Это, к сожалению, нормальная ситуация, когда врач в первую очередь думает о заболевании, которым он занимается, – объясняет доктор. – Например, когда человек встречается с онкологом, первое, о чем думает онколог, – исключить наличие злокачественной опухоли. Когда больной встречается с гастроэнтерологом, тот не думает о злокачественной опухоли. Доктор думает о гастрите и других заболеваниях. А когда уже исключается эта тема, возникает предположение, что это может быть злокачественная опухоль. Из-за этого получается, что пациент приходит к семейному с опухолью в желудке, но тот даже не думает в эту сторону. А в итоге мы получаем неоперабельный рак. К счастью, это происходит не каждый день“.

Лечение изменилось

В Эстонии, по словам онколога, лечат все опухоли, которые можно лечить.