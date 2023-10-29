Как не пропустить онкологию и какими ее видами чаще всего болеют в Эстонии?
В редакцию обратилась читательница, которая поделилась наблюдениями, что рак помолодел. „У моего мужа внезапно начал расти живот. Ему всего 54. Пока уговорила пойти к врачу, пока попали – началась терминальная стадия. Доктор сказал, что жить ему осталось всего три недели. Летом его не стало. Но пока он лежал в больнице и я к нему приходила, я заметила: как много у нас молодых в таких отделениях…“ Действительно ли онкологией стали заболевать и более молодые люди, кто в группе риска и какие виды рака перестали быть приговором – узнавала газета „МК-Эстония“.
Карина тоже делится своей историей: „Просто ужас и шок, умер мой знакомый, совсем молодой мужчина, и 40 не было! Оказалось, рак желудка. Он и по врачам ходил, и лечился, но ему сначала ставили неправильные диагнозы, прописывали диеты… А когда наконец выяснилось, что это рак, сделать уже ничего было нельзя. Сгорел буквально за несколько месяцев. Остались жена и маленький ребенок“.
Статистика без эмоций
„Что касается рака желудка, то я не стал бы утверждать, что он помолодел. Статистика это не подтверждает, – комментирует хирург-онколог Владимир Афанасьев. – Вообще случаев рака желудка с каждым годом в стране становится меньше. И такая тенденция характерна для всех развитых стран Европы. Но рак желудка у молодых лечится очень плохо. По статистике, у них обычно – злокачественная форма, которая дает очень смазанную клиническую картину. Молодые люди не очень склонны искать у себя заболевания и приходят тогда, когда радикальное лечение уже невозможно. В итоге они сгорают за несколько месяцев“.
Доктор поясняет, что такие пациенты приходят к врачу уже на финальной стадии своего заболевания, когда сделать ничего невозможно, при этом скрытый период развития, когда можно было вылечить человека, занимает три-четыре-пять лет.
„Когда я начинал работать, для меня было откровением, что раком желудка болеют люди 28–29 лет. Такие пациенты бывают каждый год. Но это – единичные случаи. В основном, болеют люди 50+„, – уточняет врач.
Кроме того, по его словам, здесь есть один психологический нюанс.
„Когда у больного излечивают злокачественную опухоль, он не склонен писать об этом в газете и рассказывать всем, что у него был рак. А когда он умер, об этом узнают все – друзья, сотрудники, знакомые. В итоге получается ситуация, что про вылеченных никто не знает, хотя их намного больше, а про единичных людей, которые умерли, знают все. Этот психологический фактор всегда надо учитывать, когда нам кажется, что рак стал моложе“, – отмечает Афанасьев.
Чем старше, тем больше риск
При этом онколог подтверждает, что с каждым годом выявленных случаев рака становится больше (на небольшой процент), но меняется локализация, а в зависимости от локализации можно говорить о возрасте пациентов.
„Среди мужчин, например, на первом месте – рак предстательной железы. Но это болезнь более старших возрастных групп. У женщин наравне с раком груди часто выявляют рак кожи. Последний лечится хорошо, быстро и эффективно. И это лечение остается в памяти только статистически. При этом у меня есть больной с раком кожи, которого за 10 лет я оперировал 17 раз, – рассказывает Владимир Афанасьев. – И у мужчин, и у женщин часто бывает рак толстой кишки. При старении, при увеличении возраста дожития у пациента растет риск возникновения онкологии. Именно поэтому проводят скрининги“.
Наследственность, по словам онколога, в плане предрасположенности к злокачественным опухолям тоже играет роль.
Если у родственника был рак, то, отмечает доктор, несложно сделать дополнительное исследование, чтобы спать спокойно.
„Также есть наследственные синдромы, в состав которых входят злокачественные опухоли. Но это – довольно редкие формы заболеваний, единичные в Эстонии, которые в общей статистике картину не меняют. Зато, сделав хромосомный анализ, можно это определить и обнаружить данные опухоли в ранней стадии развития, – замечает Афанасьев. – То, что при наличии у кого-то из предков рака желудка у человека выше шанс получить это заболевание, не доказано. Такой взаимосвязи нет. Риск онкологии – выше, но совсем ненамного“.
Если у родственника был рак, то, отмечает доктор, несложно сделать дополнительное исследование, чтобы спать спокойно.
„Когда мы лечим возрастного пациента, то его дети и внуки обычно сразу задаются вопросом: нужно ли им пройти такое исследование? На что я отвечаю, что это не нужно, но можно. Волнение – показание для проведения такого исследования. Потому что психологическая составляющая вашего спокойствия очень важна, – отмечает Афанасьев. – Были у родственников злокачественные опухоли или нет, начиная с определенного возраста, лучше тщательнее следить за здоровьем“.
Проблема семейных врачей
Доктор перечисляет несколько систем, самая старая из которых – это исследование молочной железы, когда женщин определенного возраста раз в два года приглашают на маммографию.
Второе исследование – это скрининг на рак шейки матки. Третье – исследование на скрытую кровь в кале, которое нацелено на раннее обнаружение заболеваний толстой кишки.
„Эти три скрининга финансирует Касса здоровья, и нужно их проходить, – подчеркивает хирург-онколог. – Вообще сегодня диагностика стала намного лучше. Раньше не было УЗИ, компьютеров, и результаты лечения были существенно хуже. Сейчас каждый год приходят новые диагностические возможности. Но при всем при этом очень большое значение имеет лень пациентов, которые даже при абсолютно конкретных жалобах не обращаются к врачу за помощью, ожидая непонятно чего“.
Семейные врачи не могут сами направлять больных на дорогостоящие инструментальные исследования.
Он добавляет, что есть и другая сторона медали: когда человек обращается к врачу, но нужного обследования не получает.
„В этом – проблема эстонской медицины и ситуации с семейными врачами. Семейные врачи не могут сами направлять больных на дорогостоящие инструментальные исследования. Хотя эндоскопия, например, по данным Кассы здоровья, – не такая уж дорогостоящая. Однако семейный врач все равно не может направить на нее напрямую, сначала он должен дать направление к специалисту, а тот уже в свою очередь – на дополнительное исследование“, – объясняет доктор.
По его словам, у семейных врачей также отсутствует так называемая онкологическая настороженность.
„Это, к сожалению, нормальная ситуация, когда врач в первую очередь думает о заболевании, которым он занимается, – объясняет доктор. – Например, когда человек встречается с онкологом, первое, о чем думает онколог, – исключить наличие злокачественной опухоли. Когда больной встречается с гастроэнтерологом, тот не думает о злокачественной опухоли. Доктор думает о гастрите и других заболеваниях. А когда уже исключается эта тема, возникает предположение, что это может быть злокачественная опухоль. Из-за этого получается, что пациент приходит к семейному с опухолью в желудке, но тот даже не думает в эту сторону. А в итоге мы получаем неоперабельный рак. К счастью, это происходит не каждый день“.
Лечение изменилось
В Эстонии, по словам онколога, лечат все опухоли, которые можно лечить.
„При этом есть неоперабельные случаи, которые при современном уровне медицины вылечить невозможно. И есть редкие опухоли. Чаще всего они встречаются у детей, и очень мало. Раз в год, и то не каждый год, – уточняет врач. – Когда определяют, что за форма заболевания, если это что-то редкое, то проводят консилиум с международными центрами, где больше опыта с такими больными, и при необходимости Касса здоровья оплачивает лечение в этих центрах. Если консилиум принимает решение, что для лечения пациента нужна поездка в международно признанный лечебный центр, то Касса здоровья тоже это оплачивает“.
Вообще, замечает Афанасьев, за последние несколько лет все подходы к лечению онкологических заболеваний разительно изменились.
„Когда я только учился, было облучение, химиотерапия и хирургия. Эти же методы и сохранились, но они развились настолько сильно, что уже ничего общего не имеют с теми возможностями, которые были даже 10 лет назад. Например, новые установки для лечения больных с помощью высокой энергии практически полностью излечивают рак прямой кишки и даже не требуют дальнейшего хирургического вмешательства. То же самое можно сказать по поводу рака пищевода. Я уже не помню, когда мы последний раз оперировали рак пищевода. Его лечат с помощью установок высоких энергий, которые сейчас есть в Северо-Эстонской региональной больнице“, – констатирует хирург-онколог.
По его словам, химиотерапию используют при всех заболеваниях ЖКТ.
„Ни одну операцию на желудке не делают без предварительной химиотерапии и химиотерапии после операции, – подчеркивает доктор. – Это заболевание было смертельным еще 15 лет назад, и оперировали очень мало, это были единичные случаи. Сейчас мы только в нашем отделении делаем около 80 операций в год практически без осложнений“.
А рак крови и опухоли лимфатической системы сегодня лечат новыми методиками химиотерапии – это революция в медицине.
„Пришли новые лекарства иммунологического ряда, их используют при меланомах, при раках почки, при раках легкого, и они дают хорошие результаты. С каждым годом ситуация улучшается. Насколько я знаю, эстонское здравоохранение – одно из немногих на постсоветском пространстве, где все это лечение – бесплатное“, – добавляет Владимир Афанасьев.
Говоря о причинах онкологии, доктор подчеркивает, что это – комплекс самых разных факторов, которые должны сойтись в одном месте, чтобы получился сбой в репродукции клеток, когда они приобретают характер малигнизации.
Статистика показывает, что чаще всего болезнь случается с теми, кто курит и пьет.
„Чаще всего аварии с самолетами происходят из-за комплекса нескольких мало возможных, случайных факторов. Получается катастрофа. В организме – то же самое: каждый фактор в отдельности не повлияет. Но если они случайно собрались все в одну точку, плюс определенная предрасположенность, плюс ослабленный иммунитет, защитные силы организма истощены, тогда получается такая неприятность. Не застрахован абсолютно никто. Даже если человек не пьет и не курит, он может заболеть. Другое дело, что статистика показывает, что чаще всего болезнь случается с теми, кто курит и пьет. Либо они просто не доживают до возраста возникновения рака“, – замечает хирург-онколог.
51 000 больных
В 2022 году Касса здоровья оплатила лечение злокачественных опухолей у 51 тысячи человек. Операции, услуги по лечению и лекарства, связанные с раком, были профинансированы на сумму более 171 миллиона евро. Это на 13 миллионов евро больше, чем в предыдущем году.
По данным Кассы здоровья, в 2022 году у наибольшего количества больных диагностировали рак простаты (7260 больных) и рак молочной железы (почти 6800). При этом больше всего – 19 миллионов евро – Касса здоровья потратила на лечение рака молочной железы.
В прошлом году онкологическим диагнозом с самой дорогой средней стоимостью лечения был миелолейкоз, где средняя стоимость лечения одного пациента достигла 18 000 евро в год. В 2022 году с этим диагнозом было почти 400 пациентов.
Касса здоровья напоминает, что участие в скринингах дает человеку душевное спокойствие, потому что 40% случаев рака молочной железы, 60% рака толстой кишки и до 80% случаев рака шейки матки можно предотвратить с помощью регулярных осмотров.
„Обследование занимает у человека несколько десятков минут в день и может спасти человеку жизнь, поскольку рак, выявленный на ранней стадии, излечим“, – подчеркивает Марта Данилов, заведующая службой отдела лекарственных средств и медицинских изделий Кассы здоровья.
Средняя стоимость лечения одного пациента с раковым заболеванием (только счета за лечение) в год
• 2018 год – 2624 евро
• 2019 год – 2861 евро
• 2020 год – 3094 евро
• 2021 год – 3215 евро
• 2022 год – 3430 евро
Источник: Касса здоровья
Какие виды онкологии чаще всего бывают в каком возрасте?
Самая частая локализация рака у мужчин и женщин, 2020 год
Мужчины:
Предстательная железа – 25%
Другие случаи – 21%
Трахея, бронхи, легкие – 14%
Кожа, не меланома – 11%
Толстая кишка – 6%
Прямая кишка и т. п. – 5%
Желудок – 5%
Мочевой пузырь – 4%
Почки, почечная лоханка – 4%
Поджелудочная железа – 3%
Лейкемия – 3%
Женщины:
Другие случаи – 25%
Грудь – 19%
Кожа, не меланома – 18%
Толстая кишка – 8%
Тело матки – 6%
Трахея, бронхи, легкие – 5%
Поджелудочная – 4%
Желудок – 4%
Прямая кишка – 4%
Яичники – 4%
Почки, почечная лоханка – 4%
Источник информации: Институт развития здоровья
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