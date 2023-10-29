Эстония пропустит чемпионат мира по групповой гимнастике, так как в нем примет участие Россия

В субботу в спортивном зале „Калев“ прошел чемпионат Эстонии по групповой гимнастике. Это был конец сезона для наших лучших гимнастических групп, поскольку эстонские гимнастки не поедут в Казахстан на чемпионат мира, так как организаторы допустят к соревнованиям гимнасток из России и Белоруссии.

Тартускому клубу „Сиидисабад“ не хватило всего 0,05 балла до медали на прошлогоднем чемпионате мира. Тренер группы Лийсель Перлин сказала, что пропуск чемпионата мира - это обидно, но они смирились с решением федерации гимнастики.

„Если вы подумаете о девочках, то это, конечно, не совсем правильно и обидно“, — сказала она в интервью ERR. „Нам жаль, что потенциал девочек не будет полностью раскрыт, но в целом мы понимаем, почему так происходит. В целом дети и родители также считают, что это решение правильное“.

В следующем году Эстония примет чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике, который пройдет в Тарту с 22 по 24 ноября. Если война в Украине продолжится, то команды из стран-агрессоров не смогут принять участие в соревнованиях в Эстонии. По словам члена правления федерации гимнастики Леа Крийби опасности, что чемпионат мира из-за этого отменят в Эстонии, нет.

„Международная федерация полностью осведомлена о том, что Эстония не допускает к соревнованиям спортсменов из страны-агрессора, и предоставила странам-организаторам свободу действий“, — сказал Крийби. „Каждая страна решает сама, и за 20 лет международная организация ни у кого не отнимала права на проведения соревнований“.

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