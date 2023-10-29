Пустые обещания: как потребителю найти управу на безответственных бизнесменов и мастеров?

„Удивительно, что он продолжает рекламировать свои услуги в соцсети, – говорит несостоявшаяся клиентка. – Только не могу понять, зачем? Если у него такое отношение к клиентам и к тем деньгам, которые они готовы ему заплатить“.

„Он согласился, нашел для меня окошко. В этот день мне даже пришлось отпроситься пораньше с работы, чтобы вовремя быть дома. Но он снова не пришел. Когда я стала писать ему СМС, он стал рассказывать, что прямо по пути ко мне у него сломалась машина, и он ну никак не сможет прийти. Ни сегодня, ни завтра – никогда. И что вообще я могла бы взять в аренду чистящий пылесос и почистить свою мебель сама, дабы не морочить ему голову…“, – передает беседу женщина.

„Оказалось, что прямо в это время он уже на корабле плыл за границу, а про меня он просто забыл. Мне он сказал, что „был уверен, что уже выполнил все заказы на этой неделе“, – разводит женщина руками. – Очень извинялся. Ладно, бывает, все мы люди“.

Однако в назначенный час мастер не явился. Виктория ждала и ждала, но когда ожидание слишком уж затянулось, клиентка позвонила мастеру.

Оказалось, что прямо в это время он уже на корабле плыл за границу, а про меня он просто забыл.

По ее словам, вначале все было вполне солидно: мастер попросил фото кресел и дивана, назвал свою цену, дата и время были согласованы.

„Я заказала чистку мягкой мебели на дому у мужчины, который предлагает эту услугу в соцсети Фейсбук. Я обратила внимание, что ему ставят много „лайков“, и решила, что это качественная услуга“, – рассказывает жительница Ласнамяэ Виктория.

В копилке „МК-Эстонии“ – немало таких историй, и объединяет их общий вопрос, который задают себе их авторы: зачем рекламировать услугу, которую ты не собираешься оказывать? Зачем вводить в заблуждение людей, которые в результате потеряют время, нервы и, возможно, деньги?

Но так же часто встречаются и предприниматели, которые рекламируют свои услуги, но по факту их не оказывают, оставляя клиентов в недоумении.

Довольно часто от частных лиц-предпринимателей можно услышать жалобы на нерадивых клиентов: кто-то не явился за изготовленным по заказу тортом, кто-то записался на косметические процедуры и не пришел, кто-то тянет с оплатой.

Истории из жизни

Виктория, к сожалению, – не единственная, кого обманули. Мужчина по имени Виталий также рассказал о своем опыте. Он в горячий предотопительный сезон заказал у продавца с „Окидоки“ дрова для хутора.

„Обо всем договорились по телефону, я поехал встречать машину за 50 км от Таллинна. Зря прождал несколько часов, никто так и не приехал. Продавец на звонки и сообщения не отвечал и, похоже, просто заблокировал мой номер. Если дрова кончились или ему неохота было ехать в такую даль, мог бы и предупредить! Я бы хоть время и бензин не тратил. При этом его объявление о продаже дров как висело, так и висит“, – возмущается Виталий.

Со мной так никто и не связался, я зря прождал несколько дней

„А я хотел взять в аренду инструменты, покупать которые смысла не видел, – поделился Виктор. – Я нашел в интернете фирму, которая предлагает прокат именно того, что мне было нужно. На ее сайте есть форма, которую нужно заполнить для получения ценового предложения. Я заполнил ее – на всякий случай на двух языках, оставил адрес электронной почты и номер телефона. Со мной так никто и не связался, я зря прождал несколько дней“.

„Мне нужно было сломать старую бетонную конструкцию на моем участке, и я долго искала, кто бы взялся за это, – рассказывает Ольга. – Запомнился случай, когда „специалист“, который рекламирует свои услуги по всей Эстонии, получив фото конструкции, заверил меня, что сделает это легко. Но ему надо было посмотреть объект „вживую“. Мы договорились встретиться на участке в 10 утра в субботу. Мы с мужем встали рано утром и поехали на дачу, где благополучно прождали час, но так никто и не явился. Когда же мы стали ему звонить, он не брал. Решили написать СМС, на что он ответил: „Перезвоню чуть позже“. Но так до сих пор и не перезвонил“.

С частным лицом – только в суд

Что же делать клиенту, если договор об оказании услуг заключали на словах – например, по телефону? Имеет ли такой договор силу и есть ли смысл куда-либо жаловаться на того, кто тебя подвел?