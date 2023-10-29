Пустые обещания: как потребителю найти управу на безответственных бизнесменов и мастеров?(7)
Предприниматели обманывают своих клиентов, обещая товар или услугу и не выполняя своих обещаний. Почему они бегут от клиентов и денег и можно ли найти управу на безответственных людей?
Довольно часто от частных лиц-предпринимателей можно услышать жалобы на нерадивых клиентов: кто-то не явился за изготовленным по заказу тортом, кто-то записался на косметические процедуры и не пришел, кто-то тянет с оплатой.
Но так же часто встречаются и предприниматели, которые рекламируют свои услуги, но по факту их не оказывают, оставляя клиентов в недоумении.
В копилке „МК-Эстонии“ – немало таких историй, и объединяет их общий вопрос, который задают себе их авторы: зачем рекламировать услугу, которую ты не собираешься оказывать? Зачем вводить в заблуждение людей, которые в результате потеряют время, нервы и, возможно, деньги?
„Ему ставили много лайков…“
„Я заказала чистку мягкой мебели на дому у мужчины, который предлагает эту услугу в соцсети Фейсбук. Я обратила внимание, что ему ставят много „лайков“, и решила, что это качественная услуга“, – рассказывает жительница Ласнамяэ Виктория.
По ее словам, вначале все было вполне солидно: мастер попросил фото кресел и дивана, назвал свою цену, дата и время были согласованы.
Оказалось, что прямо в это время он уже на корабле плыл за границу, а про меня он просто забыл.
Однако в назначенный час мастер не явился. Виктория ждала и ждала, но когда ожидание слишком уж затянулось, клиентка позвонила мастеру.
„Оказалось, что прямо в это время он уже на корабле плыл за границу, а про меня он просто забыл. Мне он сказал, что „был уверен, что уже выполнил все заказы на этой неделе“, – разводит женщина руками. – Очень извинялся. Ладно, бывает, все мы люди“.
Виктория попросила „записать свою мебель“ на другое время.
„Он согласился, нашел для меня окошко. В этот день мне даже пришлось отпроситься пораньше с работы, чтобы вовремя быть дома. Но он снова не пришел. Когда я стала писать ему СМС, он стал рассказывать, что прямо по пути ко мне у него сломалась машина, и он ну никак не сможет прийти. Ни сегодня, ни завтра – никогда. И что вообще я могла бы взять в аренду чистящий пылесос и почистить свою мебель сама, дабы не морочить ему голову…“, – передает беседу женщина.
Добавляя, что она была, мягко говоря, ошарашена таким ответом.
„Удивительно, что он продолжает рекламировать свои услуги в соцсети, – говорит несостоявшаяся клиентка. – Только не могу понять, зачем? Если у него такое отношение к клиентам и к тем деньгам, которые они готовы ему заплатить“.
Истории из жизни
Виктория, к сожалению, – не единственная, кого обманули. Мужчина по имени Виталий также рассказал о своем опыте. Он в горячий предотопительный сезон заказал у продавца с „Окидоки“ дрова для хутора.
„Обо всем договорились по телефону, я поехал встречать машину за 50 км от Таллинна. Зря прождал несколько часов, никто так и не приехал. Продавец на звонки и сообщения не отвечал и, похоже, просто заблокировал мой номер. Если дрова кончились или ему неохота было ехать в такую даль, мог бы и предупредить! Я бы хоть время и бензин не тратил. При этом его объявление о продаже дров как висело, так и висит“, – возмущается Виталий.
Со мной так никто и не связался, я зря прождал несколько дней
„А я хотел взять в аренду инструменты, покупать которые смысла не видел, – поделился Виктор. – Я нашел в интернете фирму, которая предлагает прокат именно того, что мне было нужно. На ее сайте есть форма, которую нужно заполнить для получения ценового предложения. Я заполнил ее – на всякий случай на двух языках, оставил адрес электронной почты и номер телефона. Со мной так никто и не связался, я зря прождал несколько дней“.
„Мне нужно было сломать старую бетонную конструкцию на моем участке, и я долго искала, кто бы взялся за это, – рассказывает Ольга. – Запомнился случай, когда „специалист“, который рекламирует свои услуги по всей Эстонии, получив фото конструкции, заверил меня, что сделает это легко. Но ему надо было посмотреть объект „вживую“. Мы договорились встретиться на участке в 10 утра в субботу. Мы с мужем встали рано утром и поехали на дачу, где благополучно прождали час, но так никто и не явился. Когда же мы стали ему звонить, он не брал. Решили написать СМС, на что он ответил: „Перезвоню чуть позже“. Но так до сих пор и не перезвонил“.
С частным лицом – только в суд
Что же делать клиенту, если договор об оказании услуг заключали на словах – например, по телефону? Имеет ли такой договор силу и есть ли смысл куда-либо жаловаться на того, кто тебя подвел?
„Во-первых, надо пояснить, что при заказе услуги или покупке товара потребитель должен определить, оказывается ли услуга (или продается товар) физическим или юридическим лицом. При покупке товаров или услуг у частного лица нельзя обращаться в Комиссию по потребительским спорам для решения возникших впоследствии проблем. Услуга, предлагаемая частным лицом, может быть дешевле, но споры между частными лицами могут быть разрешены только судом. При оказании услуг торговцем (компанией) к потребителю (покупателю) переходят потребительские права, в том числе – право на разрешение споров в Комиссии по потребительским спорам“, – говорит руководитель секретариата Комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Вейко Копамеэс.
По его словам, стороны могут договориться и совершить сделку в любой форме, если правовым актом конкретная форма не установлена.
„В целом, большинство потребительских покупок совершают без заключения отдельных письменных договоров, а также, например, по устной договоренности, имеющей юридическую силу для сторон, – поясняет Копамеэс. – Однако в более сложных случаях мы рекомендуем по возможности отдавать предпочтение письменной форме“.
В случае возникновения споров сторонам сложно доказать точные обстоятельства сделок, совершенных в устной форме.
Он добавляет, что это помогает уменьшить последующие недоразумения относительно содержания заказанной услуги, и разобраться, кто и на каких условиях оплачивает заказанную работу и т. д.
„Нередко после того, как работа сделана, возникает спор о том, что именно нужно было сделать и сколько за нее следует заплатить. В случае возникновения споров сторонам сложно доказать точные обстоятельства сделок, совершенных в устной форме. Также сложно защитить свои права в такой ситуации в Комиссии по потребительским спорам, потому что, к сожалению, нет возможности заслушать свидетелей при разрешении потребительского спора. Обычно рекомендуется заключить письменный договор, чтобы избежать споров и обеспечить ясность в отношении прав и обязанностей сторон“, – подчеркивает он.
Как правило, договоры меняют только по соглашению сторон. Однако во многих случаях договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (например, выход из договора в случае его существенного нарушения).
В общем стороны должны выполнять свои обязательства по договору и не должны в одностороннем порядке расторгать договор без объяснения причин, если условия договора между сторонами выполнены.
Для одностороннего расторжения договора в соответствии с законом или согласованными условиями договора должно быть основание.
Здесь тоже важно максимально точно согласовать права и обязанности сторон, чтобы было понятно, когда и на каких условиях должна быть оказана услуга.
Стороны договора обязуются выполнять согласованные договорные обязательства и условия и оказывать услугу в соответствии с договором.
„Если продавец по какой-либо причине не может предоставить оговоренную услугу, рекомендуется немедленно сообщить об этом клиенту и найти пути разрешения ситуации, например, предложить новый срок или устранить нарушение другими способами, – подчеркивает специалист. – Безусловно, важно, чтобы стороны сотрудничали и действовали в соответствии с принципом разумности и добросовестности. Это касается как взаимного общения, так и выполнения договора и последующего разрешения возможных споров“.
Кто компенсирует ущерб?
Если поставщик услуг во время исполнения договора нанес ущерб или нарушил условия договора и в результате потребитель понес убытки, торговца можно обязать возместить ущерб.
Требование о возмещении убытков зависит от обстоятельств дела, и должны быть соблюдены условия, предусмотренные законом для возмещения ущерба. Поэтому ответственность за него должно нести лицо, причинившее убытки, а также должна существовать причинно-следственная связь между нарушением договора и нанесенным ущербом.
„При этом любые расходы, понесенные лицом, еще не являются ущербом, причиненным нарушением договора, поскольку они должны быть предсказуемы и понятны другой стороне“, – отмечает Копамеэс.
Если спор не разрешен, его можно попытаться решить в Комиссии по потребительским спорам или в судебном порядке
Так что, если нарушены права потребителя, первым делом необходимо предъявить торговцу соответствующую претензию.
„На которую он обязан отреагировать, – напоминает чиновник. – Всегда рекомендуется сначала попытаться решить спор путем переговоров между сторонами. Если спор не разрешен, его можно попытаться решить в Комиссии по потребительским спорам или в судебном порядке, но, безусловно, сложнее урегулировать так называемые ситуации „слово против слова“, особенно если у сторон есть принципиальные разногласия и не достигнуто соглашение“.
В случае, если стороны не могут урегулировать возникшие разногласия, есть возможность получить помощь в Комиссии по потребительским спорам.
Надзорная компетенция в отношении товаров и услуг, предлагаемых потребителям, зависит от области и конкретной группы товаров и принадлежит различным учреждениям, независимо от формы или канала операций.
К сожалению, не исчезли и различные компании, не выполняющие свои обязательства перед потребителями – поэтому во избежание проблем специалист рекомендует всегда предварительно убеждаться в благонадежности поставщика услуг, а также оформлять договоры и факт передачи денег в письменной форме.
Как распознать необязательного человека?
Но почему же предприниматели – люди бизнеса, казалось бы, нацеленные на получение прибыли – ведут себя столь непрофессионально и не боятся плохой репутации? Как определить, что имеешь дело с необязательным разгильдяем, еще до того, как будет заключена устная договоренность?
Психолог Никита Григорьев объясняет, что одна из причин такого поведения – безнаказанность.
„Причин на самом деле несколько. Первая в том, что мы не роботы, у нас нет 100-процентной обязательности. За выполнение обязательств отвечает мозг. А мозг не понимает рациональных объяснений – даже своих собственных. Например, чтобы похудеть, мы даем себе слово не наедаться после шести. Но мозг говорит – а я все равно хочу! И вот мы уже идем и едим какой-нибудь бутерброд, – объясняет психолог. – Но когда речь идет о бизнесе, это предполагает, что мы свои обязательства должны выполнять“.
По его словам, единственной мотивацией для нас как для биологического вида являются последствия.
Например, если человек работает не на себя, а ходит в офис работодателя, то бывает, что в понедельник утром хочется не на работу идти, а на диване полежать и телевизор посмотреть.
Одна из основных причин такого поведения бизнесменов – отсутствие реальных жестких последствий.
„Но мозг говорит – меня уволят, мне придется работу искать, деньги закончатся – нечем будет платить по счетам. То есть последствия наступят очень быстро, – растолковывает процессы Никита Григорьев. – А когда человек работает на себя, особенно если это – мелкий бизнес, если он предлагает свои собственные услуги специалиста без участия других сотрудников – то, по сути, негативных последствий в такой ситуации не будет практически никаких. Ну напишет кто-то где-то негативный отзыв, но если мне все равно звонят, потому что моя реклама работает, то что мне этот негативный отзыв?“
То есть одна из основных причин такого поведения бизнесменов, по его словам, – отсутствие реальных жестких последствий.
„Плохого отзыва в интернете недостаточно, чтобы мотивировать человека выполнять свои обязательства“, – констатирует он.
Вторая причина, по мнению психолога, в том, что частный бизнес стал доступным. Тысячи лет назад, если бы на одного члена общины все обиделись и прогнали его из племени, изгнанник бы погиб в течение суток, потому было важно уважать общие интересы, делать что-то полезное и добиваться к себе уважения.
„Сегодня же любой необязательный человек может закрывать и открывать сколько угодно фирм. Рынок свободен – это плюс, но некачественных услуг предлагается много – это минус, – говорит Григорьев. – Почему же о том, что услуга оказана не будет, такие люди не предупреждают, не приносят извинений? Мы такие существа, которые добровольно на дискомфорт никогда не пойдут, то есть для того, чтобы мы добровольно себя подвергли порицанию, заставили себя оправдываться, должна быть веская причина“.
Специалист объясняет, что наш мозг так устроен, что в нем существуют механизмы, которые заставляют нас действовать не всегда красиво.
„Причины же всегда одни и те же: это дискомфортно и за это ничего не будет. Если меня ждут, переживают, сердятся – это не мои проблемы, это их проблемы. Если им что-то не нравится, я найду себе других клиентов. Вот такая позиция у них в голове“, – говорит Никита Григорьев.
Если появляется чувство, что человек ненадежный – по разговору, по тону речи – возможно, к этому чувству надо прислушаться и поискать другого исполнителя.
На вопрос, можно ли вычислить ненадежного поставщика услуг прежде, чем о чем-либо с ним договариваться, по словам психолога, можно.
„Заказчик может получить довольно много невербальных сигналов в первые минуты общения. Часто это видно по речи – человек запинается, говорит таким тоном, будто оправдывается или сам не уверен в том, что говорит, – перечисляет специалист. – Если появляется чувство, что человек ненадежный – по разговору, по тону речи – возможно, к этому чувству надо прислушаться и поискать другого исполнителя. Интуиции стоит доверять!“
Второй, более рациональный способ избежать разочарований – читать отзывы реальных людей, например в Google и Facebook. Очень часто предприниматели размещают отзывы прямо у себя на сайте, но весьма вероятно, что эти отзывы пишут для них копирайтеры.
„Если специалист или компания достаточно крупные, то у них есть в Google своя страничка, где они отмечены на карте, и если туда нажать, то можно увидеть отзывы прежних клиентов. Если человек разочарован, недоволен, то естественная реакция – как-то обидчику ответить, отплатить той же монетой и оставить негативный отзыв – это рабочий способ, – объясняет психолог. – И если предприниматель в прошлом много косячил, то, заглянув в эти отзывы, вы, скорее всего, об этом узнаете. Если же у специалиста нет своей страничке ни в Facebook, ни в Google, нигде, то можете полагаться на свою интуицию или поискать кого-то другого, о ком есть хоть какая-то информация в Сети“.
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